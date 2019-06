Peste 100 de migranţi africani, căutaţi pe Marea Mediterană ''Continuam sa cautam doua ambarcatiuni, una cu 53 de persoane la bord, cealalta cu 58, toate de origine subsahariana'', a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al serviciului spaniol de salvare pe mare. El a precizat ca alerta lansata de organizatia neguvernamentala Caminando fronteras a fost ''receptionata marti dimineata la ora 10:40 (08:40 GMT)''. Un avion al armatei spaniole, o nava de cautare si un elicopter al echipelor de salvare spaniole, doua nave de patrulare ale Garzii Civile spaniole, precum si o nava de patrulare a armatei marocane participa la operatiunile de cautare.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

