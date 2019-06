Stiri pe aceeasi tema

- O casa a fost distrusa si alte 25 au fost avariate, iar zeci de anexe si gradini au fost inundate in satul Valea Rece, comuna Lunca de Jos, in urma unei viituri produse in timpul noptii de duminica spre luni pe paraul Valea Rece, locuitorii din zona primind un mesaj de avertizare RO-Alert de la Inspectoratul…

- * Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, si primarul comunei Sanmartin, Gergely Andras, au inchis miercuri Cimitirul Eroilor din Valea Uzului cu trei lacate si un lant, hotararea de interzicere a accesului in incinta cimitirului fiind luata de Consiliul Local Sanmartin si fiind…

- Biroul de Presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita a informat, miercuri, ca incidentul a fost semnalat imediat la numarul unic de urgenta 112, iar elementele de munitie ramase neexplodate au fost ridicate de pirotehnisti, pentru a fi distruse. 'La fata locului s-a deplasat…

- Un concurs de limba romana pentru elevii maghiari a intrunit anul acesta un record de participare. Peste 300 de elevi, din judetele Harghita, Covasna, Mures si Brasov s-au intrecut vineri, la Miercurea Ciuc, intr-o competiție care nu viza in principal textele literare, ci exprimarea corecta in limba…

- Directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vaslui, Mihaela Vlada, a atras atentia miercuri, in cadrul sedintei Colegiului Prefectural, cu privire la lipsa medicilor de familie din judet, precizand ca aproximativ 14.000 de locuitori din sapte comune nu beneficiaza de medicina primara.…

- Prefectul judetului Harghita, Jean-Adrian Andrei, a dispus, printr-un ordin, continuarea verificarilor privind furnizarea produselor lactate si de panificatie in unitatile de invatamant. Prefectul a declarat, pentru Agerpres, ca in anumite localitati vechiul contract incheiat intre Consiliul…

- Instituțiile UE au ajuns la un acord politic provizoriu cu privire la regulamentul revizuit privind siguranța generala. Incepand cu 2022 Post-ul Siguranța rutiera: Comisia saluta acordul cu privire la noile norme ale UE care contribuie la salvarea de vieți omenești apare prima data in Gazeta Dambovitei…