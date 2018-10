Peste 100 de clujeni, la comemorarea victimelor din Colectiv - FOTO Evenimentul, organizat la 3 ani de la producerea tragediei, a constat într-o ceremonie de depunere de flori și candele, dupa care a fost ascultata piesa “The day we die&" a formației Goodbye to Gravity, care susținea un concert în Colectiv în momentul producerii tragediei. Incendiul de la clubul Colectiv a avut loc în 30 octombrie 2015, iar în urma acestuia 64 de persoane au murit, iar 146 au fost ranite. Evenimentul de comemorare din centrul Clujului a început la ora 19.00 pe Bulevardul Eroilor. Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

