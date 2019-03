Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 22 de ani și concubine sa, ambii din județul Mureș, au fost reținuți de polițiști, aceștia fiind acuzați ca au ucis un barbat de 67 de ani, in Germania, cei doi fiind depistați de anchetatori acasa, in Tarnaveni.Potrivit unui comunicat transmis vineri de Inspectoratul General al ...

- Un atac al gruparii jihadiste nigeriene Boko Haram impotriva orasului Rann, la inceputul acestei saptamani, s-a soldat cu cel putin 60 de morti, potrivit Amnesty International, care a realizat o ancheta in...

- Trei islamisti irakieni suspectati ca pregateau comiterea unei atac terorist au fost arestati preventiv miercuri in Germania, afirma surse citate de site-ul publicatiei Bild, potrivit mediafax. Conform autoritatilor germane, suspectii au decis la sfarsitul anului 2018 sa inceapa pregatirile…

- Optsprezece persoane au fost arestate marti, in cadrul unei operatiuni antiteroriste, la Barcelona si intr-un oras apropiat, contra unei celule suspectate ca voia sa comita un atentat, a declarat politia regionala din Catalonia pentru AFP, potrivit news.ro .Citește și: Mare atenție, șoferi!…

- Sute de zboruri au fost anulate marți din cauza grevei personalului de securitate de la opt aeroporturi din Germania, estimandu-se ca cel puțin 220.000 de pasageri vor fi afectați de aceasta acțiune, potrivit asociației aeroporturilor germane ADV, informeaza site-ul de știri The Local, conform Mediafax.Personalul…

- Atac terorist in Manchester. Mai mute persoane ranite in noaptea Anului Nou Un barbat a injunghiat trei persoane in noaptea de Anul Nou in Manchester. Fortele anti-terorism investigheaza incidentul. Fortele anti-terorism din Marea Britanie coordoneaza o investigatie dupa ce un barbat a injunghiat trei…

- Atentat terorist in ziua de Craciun. Cel putin trei persoane au fost ucise si alte zece au fost ranite.foto Cel putin trei persoane au fost ucise si alte zece au fost ranite marti, intr-un atac comis impotriva Ministerului Afacerilor Externe de la Tripoli si calificat drept „terorist” de autoritatile…

- CRACIUN in TEROARE. Atentat terorist de ultima ora! Mai multe persoane ucise si zeci de raniti Cel putin doua persoane au fost ucise, iar alte 11 au fost ranite marti, in Irak, in explozia unei masini-capcana in orasul Tal Afar, un fost bastion al gruparii Statul Islamic (SI), in nordul tarii, a anuntat…