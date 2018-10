Peste 10 milioane de țigări de contrabandă, găsite într-un camion răsturnat în Colonești, Olt. Cum a fost descoperită captura uriașă 14 milioane de țigari de contrabanda au fost gasite intr-un camion care s-a rasturnat in localitatea Colonești din județul Olt. TIR-ul era condus de un șofer sarb și venea din Ucraina. TIR-ul inmatriculat in Serbia s-a rasturnat vineri, pe DN65, in comuna Colonești din Olt. In urma accidentului, polițiștii au descoperit in camion milioane de țigari ascunse in cutii de detergent, noteaza observator.tv . Soferul TIR-ului este de nationalitate sarba si transporta pachetele cu marfa de contrabanda din Ucraina la Craiova. „Politistii au depistat un cetatean sarb care transporta cu un TIR tigari de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

