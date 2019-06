Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Interministerial pentru Securitate “Vizita Papa Francisc 2019” precizeaza ca peste 150 de mii de bucureșteni au participat astazi la evenimentele publice ale Sanctitații Sale, de la aterizarea in Romania pana la retragerea la Reședința Oficiala. Comparativ cu anul 1999 cand Papa Ioan Paul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a susținut marți, intr-un interviu la Adevarul Live, ca luni au vrut sa vina la Inalta Curte de Casație și Justiție 15.000 de oameni pentru a-l susține, dar a spus ca el i-a oprit de teama apariției unor incidente. Dragnea a mai spus ca asupra judecatorilor din disarul…

- Liberalii au organizat sambata, incepand cu ora 11:00, in Piața Victoriei, primul miting electoral din Capitala. Potrivit organizatorilor, la miting au participat peste 60.000 de membri și simpatizanți PNL din toata țara. Si PNL Dambovita a participat cu o delegatie de 1000 de membri și simpatizanți…

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca partidul nu va organiza un miting pe 22 mai, la Romexpo, in Capitala. Acesta a spus ca social-democrații nu au dorit blocarea traficului din București și ca fiecare județ urmeaza sa aiba cate doua mari intalniri pe zone."Am…

- A fost weekendul alergatorilor in Capitala. Copii, persoane cu dizabilitati, alergatori profesionisti si amatori deopotriva au incercat sa promoveze sanatatea prin miscare in centrul Bucurestiului.

- Aproape 4000 de oameni au alergat duminica in centrul Capitalei, la Crosul veteranilor de razboi. Copii, tineri, adulți, militari și oameni in varsta au parcurs kilometri intregi pentru a-și arata respectul fața de eroii care au luptat in cel de-al Doilea Razboi Mondial.

- Schitul din Straja a devenit loc de pelerinaj in Vinerea Mare. Sute de oameni au participat la procesiunea de pe „Drumul Crucii”, pentru a comemora patimile lui Iisus Hristos, inainte de a fi rastignit.

- Un barbat aflat in arest preventiv a fost gasit mort in aceasta dimineata, in jurul orei 5.00, in celula Centrului de Retinere si Arestare Preventiva din Capitala. Angajatii Arestului au fost informati ca barbatul este mort de catre un alt arestat aflat in aceeasi camera.