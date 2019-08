Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile buzoiene sunt in alerta din cauza pestei porcine africane. Intruniti in sedinta pentru a decide masuri menite sa previna raspandirea virusului, membrii Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor au luat in discutie uciderea in masa a porcilor.

- Autoritatile veterinare bulgare au anuntat vineri ca vor sacrifica 8.253 de porci dupa detectarea pestei porcine africane la o ferma din nord-estul Bulgariei, a sasea ferma industriala din tara lovita de aceasta boala, transmite Reuters.

- Autoritatile bulgare au detectat pana acum 21 de focare de pesta porcina africana, la porcii crescuti in gospodarii sau in ferme. Peste 50.000 de porci au fost sacrificati luna aceasta, iar pretul carnii de porc a crescut semnificativ.Controalele la granita dintre Grecia si Bulgaria vor…

- "Si inmultirea cazurilor reprezinta un exemplu convingator al faptului ca Bulgaria nu a facut prea mult pentru a evita aceasta situatie", a declarat Andriukaitis intr-un interviu acordat BNR.In trei districte din Bulgaria - Plevna, Razgrad si Ruse - este stare de urgenta din cauza pestei…

- La zece zile de la aparitia primului focar de pesta porcina din Prahova, timp in care virusul s-a extins, fiind confirmate imbolnaviri in mai multe localitati, autoritatile judetene iau in calcul varianta sacrificarii animalelor din mai multe gospodarii. Pana acum evitata, asa-zisa ucidere preventiva…

- Un caz de pesta porcina africana a fost descoperit intr-o gospodarie din orașul Babeni, in apropiere de gara. Prefectura Valcea a confirmat situația și a convocat de urgența o ședința extraordinara de lucru a Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Valcea, a informat gazetavalceana.ro. Potrivit…

- Primul caz de pesta porcina africana din judetul Valcea a fost confirmat joi, 13 iunie. In padurile din municipiul Ramnicu Valcea, zona Goranu, a fost descoperit un porc mistret mort, iar analizele au confirmat boala. Centrul Local de Combatere a Bolilor Valcea va monitoriza atent zona, dar nu va dispune…