Pesta porcină. Petre Daea, ministrul Agriculturii: L-am chemat pe cel mai mare specialist. I-am cerut cu lacrimi în ochi „L-am chemat in țara pe cel mai mare specialist al lumii. Am stat fața in fața cu dumnealui. L-am intrebat cu lacrimi in ochi, rețineți: domnule profesor, aceasta boala are vreun secret? Sa mi-l spuneți și mie. Dar ceea ce fac, fac bine? Da. Singurul instrument este sa sacrifici porcul. Noi am facut lucruri importante și cu un efort extraordinar. I-am zis ca la Braila am sacrificat preventiv pe o raza de 30 de km in jurul complexului. Ne-am ințeles cu oamenii, le-am dat bani. L-am intrebat: cum va explicați ca, instantaneu, a intrat in trei ferme - 45.000 de capete -, daca eu am luat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat in cadrul interviului acordat in exclusivitate pentru DCNews și DCBusiness daca mai sunt probleme cu pesta porcina, ministrul Agriculturii a raspuns afirmativ. „Din nefericire, mai sunt", a spus Petre Daea, adaugand ulterior: „Este cea mai mare incercare pe care o are țara și nu numai, toata…

- „Rețineți ce spun: oamenii care dorm, care nu fac nimic pentru țara, nu pot fi repere. In momentul in care alegi, inseamna ca ai un reper", a spus ministrul Agriculturii, marți, in cadrul interviului acordat in exclusivitate pentru DC News și DC Business. Acesta a mai spus ca: „nu am nevoie…

- In lunile iulie și august au fost confirmate 22 de noi focare de pesta porcina africana in județul Braila, asta dupa ce fusesera stinse 140 de astfel de puncte, dupa cum informeaza Directia Sanitara...

- Pesta porcina africana (PPA) s-a reactivat in judetul Braila, pe parcursul lunii iulie si august fiind confirmate 22 de noi focare, a informat Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA). Anterior, fusesera stinse 140 de focare, dar virusul a reaparut pe 3 iulie in intr-o gospodarie…

- Pesta porcina a ajuns sa afecteze relațiile noastre cu bulgarii, la nivel inalt. Polemica a izbucnit cand premierul Boiko Borisov s-a declarat convins ca turiștii romani sunt cei care impraștie pesta porcina in țara sa.

- Lia Olguța Vasilescu exulta dupa ce ministrul Agriculturii, Petre Daea, a avut un dialog spumos cu senatoarea PNL Alina Gorghiu."Bun ministru. Performant și cu replica", a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook. Citește și: DOLIU in PSD - Unul din cei mai INFLUENȚI foști LIDERI s-a…

- Deputatul Mihai Weber a discutat cu premierul Viorica Dancila pentru organizarea unei ședințe de guvern la Gorj. Evenimentul ar putea avea loc inaintea alegerilor prezidențiale din luna noiembrie. Liderul PSD Gorj spune ca, in saptamana viitoare, este așteptat la Gorj ministrul Agriculturii.…

- CLASA POLITICA SI-A DAT INTALNIRE IN ORASUL LUI STEFAN CEL MARE VIZITA….Premierul Romaniei, Viorica Dancila, alaturi de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea si ministrul Agriculturii, Petre Daea, au fost prezenti, ieri, in judetul Vaslui. Suita guvernamentala, insotita de autoritatile locale a strabatut…