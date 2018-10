Pesta porcină. Lovitură pentru Moldova Administratia vamala chineza a anuntat miercuri ca a interzis importurile de porci si produse din carne de porc din Republica Moldova, pentru a preveni raspandirea pestei porcine africane, transmite Reuters. Interdictia vine in urma descoperirii a cinci focare de pesta porcina in Republica Moldova. De asemenea, China, cel mai mare exportator global de carne de porc, a ordonat returnarea sau distrugerea produsele livrate din Republica Moldova. Decizia vine dupa ce autoritatile chineze au interzis importurile de porci si produse din carne de porc din Bulgaria si Belgia, in urma descoperirii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

