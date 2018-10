Stiri pe aceeasi tema

- Virusul pestei porcine a fost confirmat si in judetul Dolj, care se alatura altor 14 judete in care s-au depistat focare. Anuntul a fost facut de catre ANSVSA, institutie care sustine ca deja s-au luat masuri pentru evitarea extinderii virusului. ...

- Potrivit reprezentantilor Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Teleorman, doi porci au fost gasiti morti in apropierea padurii din localitatea Slobozia Mandra, iar autoritatile au recolat probe de la cadavre. Astfel, analizele au confirmat ca unul dintre cei doi porci avea virusul…

- Un numar de cinci porci au fost sacrificati intr-o gospodarie din localitatea Mihai Bravu dupa ce, la unul dintre acestia, a fost confirmat virusul pestei porcine, a declarat luni, pentru AGERPRES, seful Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Giurgiu, Liviu Florescu. Potrivit…

- Doua noi focare de pesta porcina africana au fost confirmate, joi, la Cochirleni și Cernavoda - zona Dealul Vifor, județul Constanța.Astfel, în cursul zilei de astazi, 27.09.2018, la sediul Institutiei Prefectului – Judetul Constanta, s-a întrunit o noua ședința CLCB,…

- Autoritatile sanitar-veterinare sunt in alerta in Mehedinti, dupa ce un barbat de 35 de ani din Dolj a incarcat nu mai putin de 47 de porci, parte dintre ei cumparati din Bihor, judet cu cod rosu de pesta porcina si a traversat tot vestul tarii. Nicio autoritate nu l-a oprit pana in Mehedinti, unde…

- Cu 4 luni inaintea Craciunului, sute de gospodari iși sacrifica porcii crescuți in curți. Oamenii se tem ca pesta porcina ii va lasa fara carne pentru sarbatorile de iarna. Așa ca in satele din sud-estul țarii pare ca a venit deja Ignatul.

- Autoritatile din Cluj au inceput o ancheta dupa ce un mistret cu pesta porcina din Salaj a fost plimbat in cele doua judete, in loc sa fie ars in Salaj. Animalele diagnosticate cu pesta porcina trebuie neutralizate in zona din care provin. Directorul DSVSA Cluj, Ioan Oleleu, a declarat, vineri, corespondentului…

- Porcii mistreti de pe fondurile de vanatoare vor fi inventariati, iar efectivele vor fi transmise Directiei Sanitar-Veterinare. Asta au decis membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta in cadrul Planului de masuri pentru prevenirea aparitiei unor focare de pesta porcina africana pe teritoriul…