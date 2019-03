Stiri pe aceeasi tema

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza, in prezent, in 227 de localitati din 20 de judete, cu un numar de 914 de focare, dintre care 12 in exploatatii comerciale, in timp ce in alte doua judete s-au semnalat doar cazuri la mistreti, informeaza, luni, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 258 de localitati din 19 judete, cu un numar de 993 de focare. In alte 3 judete exista doar cazuri la mistreti, a transmis, vineri, Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). In judetul Calarasi se inregistreaza 103 focare…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 275 de localitati din 20 de judete, cu un numar de 1.027 de focare (dintre care 15 in exploatatii comerciale). Conform ANSVSA, in alte 3 judete exista doar cazuri la mistreti. In total au fost eliminati 365.403 porci afectati de boala si exista 1.112 cazuri…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza, la ora actuala, in 275 de localitati din 20 de judete, cu un numar de 1.027 de focare, dintre care 15 in exploatatii comerciale, in timp ce in alte trei judete s-au semnalat doar cazuri la mistreti, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in prezent in 284 de localitati din 20 de judete, cu un numar de 1.071 de focare (dintre care 15 in exploatatii comerciale), iar in alte trei judete exista doar cazuri la mistreti, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.…

- Peste 360.000 de porci au fost uciși din cauza pestei porcine africane. Potrivit Autoritații Naționale Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), in prezent, Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 299 localitați din 21 de județe, cu un numar de 1.131 de focare (dintre care 18 in…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza, in prezent, in 299 de localitati din 21 de judete, cu un numar de 1.131 de focare (dintre care 18 in exploatatii comerciale), iar in alte doua judete exista doar cazuri la mistreti, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor,…

- Pesta Porcina Africana (PPA) este prezenta, la ora actuala, in 302 localitati din 19 judete, cu un numar de 1.137 de focare, dintre care 19 in exploatatii comerciale, in timp ce in alte doua judete s-au semnalat doar cazuri la mistreti, a informat vineri Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara…