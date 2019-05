Pesta porcină devine un motiv de îngrijorare pentru economia globală În luna august a anului trecut, la o ferma cu mai puțin de 400 de porci de la marginea orașului chinezesc Shenyang, s-a descoperit prezența pestei porcine africane, prima apariție a bolii în țara în care se afla jumatate din porcii lumii, relateaza Bloomberg, citat de Mediafax.



În total 47 au murit, declanșând masuri de urgența, inclusiv sacrificarea în masa și o blocada pentru a opri transportul de animale.



Dar a fost prea târziu. Pâna atunci, boala devenise deja virala, dispersata de-a lungul a sute de kilometri și îmbolnavind… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 25 aprilie, de la 23.30, la TVR 3 urmariti concertul de jazz sustinut de artista in cadrul Festivalul International RadiRo 2018. Este cel mai amplu concert sustinut de Aura Urziceanu in Romania, in ultimii ani, evenimentul extraordinar fiind filmat in exclusivitate de Televiziunea Romana. TVR 3…

- Dragonii sunt printre cele mai populare creaturi mitologice din lume si referinte la aceste animale capabile sa scuipe flacari se regasesc in numeroase culturi, din America si Europa, pana in India si China, iar in zilele noastre continua sa apara in carti, filme si programe de televiziune, conform…

- Un politist din comuna Valu Mare, județul Olt, a fost lovit de o mașina, ieri, in timp ce efectua cercetari la un alt eveniment rutier petrecut in zona. Șoferul vinovat de accident, in varsta de 23 de ani, a pierdut controlul directiei de mers, potrivit purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Un roman care traiește la Roma a pus pe jar autoritațile din Roma, dupa ce ieri a anunțat la numarul de urgența ca a plasat o bomba in zona San Pietro, din capitala Italiei. Barbatul, in varsta de 51 de ani, locuiește in cartierul Gianicolo, a anunțat rotalianul.com. Omul era intr-o stare de ebrietate…

- Un minor in varsta de 16 ani din Zalau a provocat un grav accident rutier, duminica, 14 aprilie, in jurul orei 2.00. Conform politistilor, tanarul conducea autoturismul pe Drumul Comunal 70A, iar in localitatea Singeorgiu de Meses, pe un sector de drum in aliniament, carosabilul fiind umed, a pierdut…

- Jandarmii aradeni au identificat, in urma unei postari pe Facebook, un barbat care ar fi acostat eleve in fata unui liceu, oferindu-le acestora bani pentru a "merge" cu el, suspectul fiind amendat cu 1.500 de lei, in timp ce doua tinere care l-au recunoscut au anuntat ca vor depune plangeri penale.…

- Kriszta Incze a ratat dramatic medalia de aur la Europenele de lupte libere care se desfașoara la București. In finala categoriei 65 de kilograme, Kriszta a condus-o pe azera Elis Manolova cu 4-0, dar a fost egalata și invinsa, in ultimele secunde, cu 6-4. La finalul dramaticei lupte, Krisztei i s-a…

- O provincie din estul Chinei planuiește sa interzica temele efectuate cu ajutorul aplicațiilor de pe telefon ca parte a eforturilor de a proteja vederea elevilor, informeaza Associated Press. Provincia Zhejiang a facut public un proiect de lege prin care prezinta o astfel de reglementare.…