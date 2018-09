Fermierii se tem ca epidemia ar putea afecta efectivele de porci, provocandu-le pierderi financiare si restrictii la export, transmite DPA. Este primul focar din Europe Occidentala, virusul fiind deja descoperit in opt tari din estul UE, precum si in Ucraina si in Rusia. Luna trecuta, Romania a confirmat cea mai grava epidemie de la Al Doilea Razboi Mondial si pana in prezent, sacrificand peste 300.000 de porci din cauza pestei porcine africane.



Mistretii gasiti morti in centrul provinciei belgiene Luxemburg au provocat ingrijorari in randul fermierilor din Olanda, Franta, Germania…