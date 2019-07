Stiri pe aceeasi tema

- Peste porcina africana continua sa se extinda in gospodariile populatiei Foto Agerpres 12 cazuri noi de pesta porcina africana au fost confirmate si la Zimnicea, iar în alte trei gospodarii din oras exista suspiciunea de boala. Ca si în alte situatii, vor fi sacrificate preventiv…

- Pesta Porcina Africana evolueaza in 77 de localitați din 18 județe, cu un numar de 192 de focare (dintre care 2 in exploatații comerciale și unul intr-o exploatație de tip A). In alte 6 județe exista doar cazuri la mistreți, informeaza ANSVSA, potrivit Mediafax.In total au fost eliminați 369.505…

- Pesta porcina africana (PPA) evolueaza in prezent in 77 de localitati din 18 judete, cu un numar de 192 de focare, dintre care doua in exploatatii comerciale si unul intr-o exploatatie de tip A, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA),…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a actualizat situatia privind evolutia pestei porcine din tara. La aceasta data, Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 84 de localitați din 16 de județe, cu un numar de 397 de focare (dintre care 10 in exploatații comerciale).…

- Pesta porcina africana este inca prezenta in 84 de localitati din 16 de judete, cu un numar de 397 de focare, dintre care 10 in exploatatii comerciale, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), remis, joi, AGERPRES. In alte cinci judete…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) transmite ca pesta porcina evolueaza in 108 localitati din 16 judete, cu 493 de focare, potrivit mediafax.Citește și: Greșeala uriașa facuta Radu Mazare! Ce a declarat consulul Madagascarului In alte…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza, in prezent, in 108 localitati din 16 judete, cu un numar de 493 de focare, dintre care 10 in exploatatii comerciale, in timp ce in alte cinci judete s-au semnalat doar cazuri la mistreti, informeaza, joi, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta…

