Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați din Gaujani și Pietroșani, județul Giurgiu, sunt cercetați de polițiști dupa ce au sustras dintr-o remorca mai mulți porci sacrificați de inspectorii DSVSA Giurgiu, în urma constatarii epidemiei de pesta porcina africana în localitatea

- Agentia pentru Siguranta Alimentelor din Bulgaria (BFSA) a confirmat doua cazuri de pesta porcina africana la porcii crescuti in gospodariile din satul Zhernov, in apropierea orasului Plevna, in nordul tarii, transmit BTA si Reuters, conform Agerpres. Citește și: BREAKING Criminalul din Faget…

- 'Un cetatean din Valea Dragului a anuntat medicul veterinar ca i-a murit un porc din gospodarie, am prelevat probe si IDSA a confirmat existent virusului PPA. Deoarece este singurul caz in localitate, nu am trecut la eliminarea tuturor porcilor, dar au fost instituite masuri de protectie pe o raza…

- Pesta porcina africana a fost confirmata intr-o gospodarie din municipiul resedinta, iar in zona localitatilor Iepuresti si Singureni la fiecare doua-trei zile este confirmat un nou caz de PPA, a declarat vineri, pentru Agerpres, directorul DSVSA...

- Potrivit unui comunicat de presa al DSVSA, in data de 11.06.2019 I.D.S.A. București a confirmat pesta porcina africana in 2 exploatatii nonprofesionale: in localitatea Iepurești și in localitatea Singureni, judet Giurgiu. Toti porcii din exploatatia afectata vor eliminați. In județul Giurgiu, la data…

- Astfel, urmeaza sa fie acordate garantii de credit fermelor unde se cresc peste 5.000 de porci anual, dar si marilor complexe industriale, a informat Ministerul Agriculturii. De asemenea, garantiile pentru imprumuturile ajunse la scadenta vor fi extinse pentru fermieri, perioada de procesare va fi…

- Doua noi focare de pesta porcina africana, la Iepuresti si Stejaru, au fost confirmate in judetul Giurgiu, in urma probelor trimise la Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA) Bucuresti. "Pesta porcina africana a fost confirmata de IDSA Bucuresti in urma probelor trimise din doua exploatatii…

- Doua noi focare de pesta porcina africana, la Iepuresti si Stejaru, au fost confirmate in judetul Giurgiu, in urma probelor trimise la Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA) Bucuresti, potrivit Agerpres. "Pesta porcina africana a fost confirmata de IDSA Bucuresti in urma probelor…