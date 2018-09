Stiri pe aceeasi tema

- Daea: joi se discuta la CE cum se pot obtine bani pentru pesta porcina Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca joi va merge la Comisia Europeana pentru a discuta concret despre despagubirile ce trebuie acordate în urma pestei porcine africane, astfel încât sa fie adusi…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, marti, ca se va prezenta la audieri la Parchet in dosarul privind pesta porcina africana in cazul in care va fi chemat, adaugand ca va fi "tot timpul acolo unde tara o cere". "Nu, nu am fost citat, insa ce va pot spune, pentru ca s-au mai pus…

- La intalnirea cu Phil Hogan, Comisarul european pentru agricultura și dezvoltare rurala, care a avut loc joi, Ionuț Simionca, in calitate de membru al Comisiei pentru agricultura din Camera Deputaților a atras atenția asupra problemelor fermierilor romani. ”l-am intrebat pe acesta daca a luat in…

- Comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Phil Hogan, a declarat joi ca lucreaza indeaproape cu autoritatile pentru a face fata situatiei dificile in care se afla Romania din cauza pestei porcine africane, in conditiile in care 75% din porcii crescuti in gospodarii in Uniunea Europeana…

- Peste 130 de mii de porci au fost sacrificati in acest an, din cauza epidemiei de pesta porcina africana, iar numarul este in continua crestere. Autoritatile au decis sa ia aceasta masura, dupa ce au constatat ca virusul se raspandeste foarte repede, tot mai multe animale fiind afectate. Cum s-a ajuns…

- Comisia Europeana a avertizat Romania inca din februarie 2017 ca nu ia masuri concrete pentru prevenirea izbucnirii pestei porcine africane. In loc sa intețeasca masurile de combatere a Pestei Porcine Africane, ANSVSA le-a redus. Reprezentanții Comisiei Europene il contrazic pe ministrul Agriculturii,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus marti ca in Romania nu exista specialisti in pesta porcina africana, acesta fiind motivul pentru care au existat focare care au fost inchise si au izbucnit din nou. Fermierii cred ca virusul nu mai poate oprit decat printr-o masura extrema.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca au fost intocmite 1.603 dosare de despagubire pentru pesta porcina africana. Banii urmeaza a fi alocati in urma rectificarii bugetare, existand si fonduri europene pentru aceste...