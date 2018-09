Stiri pe aceeasi tema

- 253 de porci mistreți de pe cele 11 fonduri de vanatoare, aflate in zona de protecție a focarului descoperit sambata, pe un fond de vanatoare in zona Crucea de Piatra, din județul Giurgiu,vor fi uciși. Masura a fost luata de Comitetul local de combaterea bolilor, dupa ce un caz de pesta porcina africana…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale da asigurari ca toți crescatorii afectați de pesta porcina africana vor primi despagubiri din partea statului. „Fiecare om va primi bani. Daca porcii nu au fost crotaliati, se crotaliaza acum. De aceea am modificat HG 1214, lucrand noaptea cu toti specialistii,…

- Subprefectul judetului Giurgiu, Adriana Putaru, a declarat ca, dupa confirmarea virusului de pesta porcina africana in localitatea Branistari, comuna Calugareni, autoritatile au trecut la inventarierea tuturor animalelor din gospodarii si a fost instituita o zona de protectie pe o raza de trei kilometri…

- Prezența virusului pestei porcine africane (PPA) a fost confirmat intr-o gospodarie, din judetul Giurgiu, respectiv in localitatea Branistari, comuna Calugareni, informeaza, duminica, Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), relateaza Mediafax. „In urma confirmarii…

- Prezenta virusului pestei porcine africane (PPA) a fost confirmat intr-o gospodarie, din judetul Giurgiu, respectiv in localitatea Branistari, comuna Calugareni, informeaza, duminica, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).

- In urma apariției in presa, a informației potrivit careia in judetul Brasov s-ar fi descoperit mistreti cu Pesta Porcina Africana (PPA), seful Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Brasov, dr. Dorin Enache a infirmat știrea și a facut anumite precizari. Referitor la prezența…

- "In cursul zilei de 28 iunie a fost confirmata prezenta virusului Pestei Porcine Africane (PPA) intr-un abator apartinand unei exploatatii comerciale de crestere a porcilor din judetul Tulcea, prin buletin oficial emis de catre Laboratorul National de Referinta din cadrul Institutului de Diagnostic…