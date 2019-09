Pesta Porcină Africană evoluează în 346 de localităţi din 26 de judeţe Potrivit Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), in alte 3 judete exista doar cazuri la mistreti. In total au fost eliminati 481.921 de porci afectati de boala si exista 2.126 de cazuri la mistreti. Cele mai multe focare active sunt in judetele Teleorman (281 de focare in gospodariile populatiei si 527 de cazuri la mistreti), Giurgiu (219 focare dintre care 5 focare exploatatii comerciale si 3 focare in exploatatii de tip A si 260 de cazuri la mistreti) si Dolj (190 de focare in gospodariile populatiei si 14 cazuri la mistreti). Pe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

