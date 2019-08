Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Prahova au luat decizia de "ucidere preventiva" a porcilor domestici din mai multe gospodarii din satele Olarii Vechi si Puchenii Mosneni, in incercarea de a limita raspandirea virusului care provoaca pesta porcina africana, in contextul in care tocmai au fost confiormate oficial inca sase…

- Prefectul județului Olt, Angela Nicolae, a efectuat o acțiune de verificare in localitațile Orlea, Gura Padinii și Ianca, in care exista focare de pesta porcina africana (PPA). Prefectul a mers si in localitatea Grojdibodu, unde in acest moment exista suspiciune de PPA.

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Olt informeaza ca au fost confirmate noi focare de pesta porcina africana (PPA) la porci domestici din exploatatii nonprofesionale situate in localitatile: Valeni - 1 focar, Ianca - 1 focar, Sprincenata - 3 focare, Stoenesti - 1 focar,…

- Este vorba despre localitatile Valeni - 1 focar, Ianca - 1 focar, Sprincenata - 3 focare, Stoenesti - 1 focar, Orlea - 2 focar, Colonesti - 1 focar.Conform sursei citate, pentru focarele confirmate, specialistii din cadrul DSVSA Olt au luat masuri privind punerea sub supraveghere sanitara…

- Potrivit unui comunicat de presa emis de Instituția Prefectului- județul Dambovița ,Centrul Local de Combatere a Bolilor din județul Dambovița,ni se comunica confirmarea apariției virusului de pesta porcina africana in județul Dambovița, in patru gospodarii dupa cum urmeaza: Orașul Racari, localitatea…

- Primarul comunei Cilieni, Ionel Marancea, a precizat miercuri, pentru AGERPRES, ca vor fi ucisi preventiv toti porcii din zona, el punctand ca localnicii au inteles necesitatea aplicarii acestei masuri in conditiile numarului mare de focare de boala confirmate."S-a intrat deja pe trei strazi,…

- "A fost confirmata pesta porcina intr-o gospodarie din comuna Chiojdeni, aflata intr-un catun izolat, la marginea padurii. Dupa toate probabilitatile, cele trei animale s-au plimbat libere prin padure, in zona fiind focare de pesta la mistret si astfel s-a produs contaminarea. Un animal murise si…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizari meteo COD PORTOCALIU de vreme severa imediata. Sunt asteptate ploi torentiale si grindina in mai multe judete. COD PORTOCALIU, valabil de la ora 21:20 pana la ora 22:20 In zona: Județul Olt: Caracal, Corabia, Brastavațu, Izbiceni, Farcașele,…