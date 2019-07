Pesta porcină africană, depistată în zeci de localități din 18 județe. Despăgubirile depășesc 250 de milioane de lei Pesta porcina africana (PPA) a fost depistata, in prezent, in 77 de localitati din 18 judete. Este vorba despre 192 de focare, au anunțat reprezentanții Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). In alte sase judete exista doar cazuri la mistreti. Autoritatile veterinare au precizat ca in total au fost eliminati 369.505 de porci afectati de boala si exista 1.552 de cazuri la mistreti, conform Agerpres. Potrivit ANSVSA, la nivel national au fost stinse 1.240 de focare, cele mai multe in judetele Tulcea (566), Braila (136), Ialomita (132) si Calarasi (104).… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

- Pesta porcina africana (PPA) evolueaza in prezent in 77 de localitati din 18 judete, cu un numar de 192 de focare, dintre care doua in exploatatii comerciale si unul intr-o exploatatie de tip A, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA),…

