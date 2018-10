Pesta porcina africana, confirmata si in judetul Dolj

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat aparitia virusului pestei porcine africane la un porc dintr-o gospodarie din satul Comanicea, comuna Secu. Potrivit ANSVSA, gospodaria in care a fost confirmat virusul peste porcine a fost plasata sub supraveghere oficiala și au fost…

- Virusul pestei porcine africane a aparut și in județul Dolj. Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala București a confirmat apariția virusului pestei porcine africane la un porc dintr-o gospodarie din satul Comanicea, comuna Secu. Potrivit ANSVSA, Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor din județul…

- Virusul pestei porcine africane a aparut si in judetul Dolj. Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat aparitia virusului pestei porcine africane la un porc dintr-o gospodarie din satul Comanicea, comuna Secu, scrie Mediafax. Potrivit ANSVSA, Comitetul Local ...

- Pesta porcina africana ia amploare in județul Teleorman. Dupa ce la inceputul saptamanii trecute virusul pestei porcine africane a fost confirmat la porci dintr-o gospdarie din localitatea Ștorobaneasa, ieri, 29 octombrie, la probele prelevate de la trei porci dintr-o exploatație nonprofesionala din…

- Al patrulea focar de pesta porcina africana a fost confirmat in județul Teleorman, intr-o gospodarie din comuna Ștorobaneasa, in apropierea Alexandriei. In multe gospodarii din județ se taie porcii, de teama extinderii virusului, scrie Mediafax.Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala…

- Porcii din gospodaria din judetul Dambovita unde a fost confirmata pesta porcina africana erau bolnavi de la inceputul lunii, fiind operati si tratati de un fost asistent medical veterinar. Politistii au deschis dosar penal pe numele acestuia, el neavand drept de practica si neanuntand autoritatile…

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat aparitia virusului pestei porcine africane la un porc, dintr o gospodarie din comuna Lucieni, satul Lucieni, judetul Dambovita,Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor din judetul Dambovita s a intrunit in aceasta dimineata, pentru…

- Virusul Pestei Porcine Africane a fost confirmat la porcii din doua gospodarii din comuna Borcea, judetul Calarasi, situata la limita teritoriala cu judetul Ialomita, informeaza joi Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). "In urma confirmarii diagnosticului…