Pesta porcina africana, confirmata in Giurgiu

- Pesta porcina africana a fost confirmata la un mistret gasit mort, in urma cu mai bine de o saptamana, intr-o padure din comuna Golesti, a anuntat, joi, directorul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Valcea, Mihai Miclea, potrivit AGERPRES.El a precizat ca…

- Primul caz de pesta porcina africana din judetul Valcea a fost confirmat joi, 13 iunie. In padurile din municipiul Ramnicu Valcea, zona Goranu, a fost descoperit un porc mistret mort, iar analizele au confirmat boala. Centrul Local de Combatere a Bolilor Valcea va monitoriza atent zona, dar nu va dispune…

- Potrivit unui comunicat de presa al DSVSA, in data de 11.06.2019 I.D.S.A. București a confirmat pesta porcina africana in 2 exploatatii nonprofesionale: in localitatea Iepurești și in localitatea Singureni, judet Giurgiu. Toti porcii din exploatatia afectata vor eliminați. In județul Giurgiu, la data…

- Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Maramureș s-a reunit in ședința extraordinara, dupa identificarea unui porc mistreț mort pe fondul de vanatoare nr. 42 Valea Chioarului. Dupa recoltarea și analiza probelor recoltate, Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala de la București a confirmat prezența…

- Doua noi focare de pesta porcina africana, la Iepuresti si Stejaru, au fost confirmate in judetul Giurgiu, in urma probelor trimise la Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA) Bucuresti. "Pesta porcina africana a fost confirmata de IDSA Bucuresti in urma probelor trimise din doua exploatatii…

- Un nou caz de pesta porcina africana a fost confirmat la un porc mistret gasit mort pe un fond de vanatoare din zona Bistra, judetul Maramures. Dupa recoltarea si analiza probelor recoltate, Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala de la Bucuresti a dovedit prezenta virusului. Este al optulea caz…

