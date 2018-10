Stiri pe aceeasi tema

- Adus de mistretii din Ucraina, virusul pestei porcine africane a fost raspandit de oameni in jumatate de tara, desi CE avertizase ca gospodariile individuale sunt cel mai vulnerabile. Gandul prezinta un nou episod dintr-o investigatie despre epidemia care lasa romanii fara porc de Craciun.

- Situația complicata privind raspandirea pestei porcine africane pe teritoriul Republicii Moldova a fost examinata astazi in ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, Premierul Pavel Filip s-a aratat ingrijorat de situația periculoasa din țarile vecine, Romania și Ucraina. In Romania recent pesta…

- Oamenii din zonele afectate de pesta porcina au inceput sa taie porcii pe care ii creșteau, iar alții, de teama ca autoritațile le vor eutanasia animalele, le-au ascuns.Citeste si ATAC in Amsterdam: Doua persoane au fost injunghiate "Oamenii ascund porcii prin porumb, ii duc de colo-colo,…

- Atat Presedintia, cat si Ministerul Agriculturii au fost avertizati din anul 2016 ca vin porcii mistreti din Ucraina bolnavi de pesta porcina si Romania va fi condamnata, insa ideea nu a avut niciun ecou, atrage atentia directorul general al Combinatului Agroindustrial Curtici, Dimitrie Musca, potrivit…

- Cel mai eficient fermier roman, aradeanul Dimtrie Musca, cel care conduce ultimul CAP din țara, eficient și profitabil, a lansat un apel catre autoritați, in contextul gripei porcine africane: ” Opriți crima și sabotajul agriculturii romanești!”. El explica, punct cu punct, care au fost greșelile autoritaților…

- Pesta porcina africana este o boala virala. In mod obișnuit este mortala pentru porcii domestici și mistreți. Nu exista vaccin sau tratament pentru aceasta boala, iar din aceasta cauza provoaca serioase probleme socio-economice in țarile afectate. Virusul rezista cateva luni in mediul inconjurator…

- Pesta porcina africana se extinde in Constanta! Masinile care trec prin Istria sunt dezinfectate la iesire, dupa ce un animal a murit acolo. Virusul a facut deja ravagii in Tulcea, unde 45 de mii de porci au fost sacrificati intr-un singur abator. 700 de tone de carne au ajuns pe foc si sute de oameni…