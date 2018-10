Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina africana se extinde. Un nou judet a intrat pe harta PPA. Virusul a fost confirmat intr-o gospodarie din localitatea Ieud, judetul Maramures. In acest caz, Politia a inceput o ancheta in contextul in care exista numeroase zvonuri ca virusul a fost introdus prin trafic ilicit cu animale…

- Peste porcina africana a ajuns și în județul Maramureș, un caz confirmat la o gospodarie din localitatea Ieud, Politia a început o ancheta în contextul în care exista suspiciuni ca virusul a fost introdus prin trafic ilicit cu animale.Conform unui comunict…

- Trei focare de pesta porcina africana au fost identificate in comuna Ieud, din județul Maramureș, rezultatele fiind confirmate de Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Maramures, in urma analizelor de laborator efectuate recent, dar se așteapta și testele de la București.…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinaa si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat, joi, ca de la debutul epidemiei de pesta porcina africana s-au inregistrat 826 de focare, in 190 de localitati din unsprezece judete. Aproape 160.000 de porci afectati de boala au fost eliminati.

- Federatia Nationala ProAgro solicita miercuri Guvernului trecerea ANSVSA in subordinea directa a MADR, pentru coordonarea activitatii autoritatii, precum si initierea procedurii legate de a se discuta problemele privind virusul pestei porcine africane in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT).

- Numarul focarelor de pesta porcina africana confirmate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 645, a anuntat Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, citata de Agerpres.

- Autoritațile din zona de sud est a țarii au decis exterminarea mistreților din cauza ravagiilor produse de pesta porcina africana. Cea mai lovita regiune a țarii, cu sute de focare, este Dobrogea. Prefecturile, Armata, Politia, Jandarmeria, directiile sanitar veterinare si de sanatate publica au intocmit…

- Pesta porcina africana se extinde rapid. Autoritatile din Calarasi sunt in alerta maxima, dupa ce a fost anuntata o posibila imbolnavire in comuna Borcea. Pana la confirmarea probelor de laborator, Politia si Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor au instituit, preventiv, filtre…