Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii vor vota miercuri, 26 septembrie, motiunea simpla a Partidului Național Liberal (PNL) impotriva ministrului Agriculturii, Petre Daea, intitulata „Dupa ciuma lui Caragea, Romania lovita de pesta lui Daea”. Acesta a fost dezbatuta in plenul Camerei Deputaților, marți, 25 septembrie. Petre Daea…

- Deputații vor vota, miercuri, moțiunea simpla a PNL impotriva lui Petre Daea, intitulata "Dupa ciuma lui Caragea, Romania lovita de pesta lui Daea". La dezbaterea de marți a moțiunii, acesta a prezentat evoluția pestei porcine, ilustrand cu date statistice proiectate pe ecranul principal al plenuluiIn…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a prezentat, marti, in Camera Deputatilor, situatia evolutiei pestei porcine in Romania, in timpul discursului ministrului fiind prezentate pe ecranul principal al plenului date statistice si informari legate de focare si masurile autoritatilor.

- Liberalii sustin, in motiunea simpla pe agricultura, depusa la Camera Deputatilor si intitulata ”Dupa ciuma lui Caragea, Romania lovita de pesta lui Daea”, ca, in cei 2 ani de cand a fost numit ministru, Petre Daea a demonstrat ca este incapabil sa se ridice la inaltimea functiei sale, gestionand dezastruos…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea și secretarul de stat, Raed Arafat, suțin miercuri, 29 august, de la ora 16.30 o conferința de presa in care anunța ultimele masuri luate in privința epidemiei de pesta porcina. Participa și șeful DSVSA. Principalele declarații: Romania și tarile din jur se lupta cu…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus marti ca in Romania nu exista specialisti in pesta porcina africana, acesta fiind motivul pentru care au existat focare care au fost inchise si au izbucnit din nou. Fermierii cred ca virusul nu mai poate oprit decat printr-o masura extrema.

- Aflata la Iasi pentru a lua parte la seminarul "Israel, mai mult decat inovatie in irigatii", reprezentanta statului Israelul a apreciat ca exprimarea ministrului Agriculturii a fost una "nefericita". "Cred ca utilizarea terminologiei legate de Holocaust, in general, si de Auschwitz, in…

- Criza pestei porcine ia amploare și apar din ce in ce mai mult dovezi despre modul haotic in care autoritațile gestioneaza subiectul. Deputatul PNL de Iași Costel Alexe a facut in ultimii trei ani mai multe solicitari catre Ministerul Agriculturii, in care a cerut date despre evoluția pestei porcine…