- Social democratii au decis ieri, in sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca fiecare regiune sa fie reprezentata de catre doi vicepresedinti social democrati o femeie si un barbat. Obiectivul principal al Congresului din 10 martie de la Sala Palatului este adoptarea unui document programatic care…

- * Simularea Evaluarii Nationale se desfasoara dupa programul stabilit in toate unitatile de invatamant din Capitala, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Marian Banu. * Comitetul Executiv National al PSD s-a reunit la Palatul…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa dea explicatii in interiorul formatiunii in ceea ce priveste participarea la unele petreceri care au avut loc in sedii ale SRI. "Eu nu ii voi cere explicatii personal.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca obiectivul principal al Congresului partidului este adoptarea unui document care sa cuprinda si un plan de dezvoltare pe termen lung a Romaniei. „Am avut o discutie cu colegii, ieri si azi. Am spus de la Comitetul Executiv in care am…

- Cu o saptamana inaintea Congresului PSD, social-democratii din tara isi declara deja sustinerea „deplina si neconditionata” pentru Liviu Dragnea, care anuntase ca va cere un vor de reconfirmare la evenimentul din 10 martie.

- ”Trei intamplari din ultima vreme au umplut paharul, spune un vicepreședinte PSD. Iohannis a anunțat la televizor ca președintele nostru s-a dus la o intalnire in secret la Cotroceni. Am ramas fara glas, cand am aflat chiar din gura lui Iohannis ca a mers la negocieri, ca Dragnea e o jucarie pe biroul…

- Revocarea din functia de procuror sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi nu este problema PSD, a declarat, luni, la Parlament, secretarul general al partidului, Marian Neacsu.Citește și: Se RETRAGE garda pretoriana a lui Liviu Dragnea: trei grei ai partidului spun PAS la Congresul PSD"Nu…

- Dancila, semnal de susținere pentru Dragnea: Intotdeauna presedintele partidului a candidat pentru presedintia Romaniei, a spus premierul, intr-o emisiune la Romania TV. Aceasta spune ca este nevoie de o dezbatere in interiorul partidului, privind alegerile de la sfarșitul lui 2019, dar precizeaza ca…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat miercuri ca va candida pentru o functie de vicepresedinte la Congresul extraordinar al partidului din luna martie, daca se va impune alegerea unui nou Birou Permanent National. El a adaugat ca a demonstrat "intregii natiuni" ca nu este vinovat,…

- Șeful CJ Vrancea și lider de filiala, Marian Oprișan, și-a anunțat candidatura pentru o funcție de conducere in partid, el precizand ca nu a candidat la alegerile din urma cu trei ani din interiorul PSD pentru ca avea un dosar și a dorit sa nu implice partidul in aceasta chestiune personala. Intre timp…

- PSD va avea un Congres Extraordinar pe data de 10 martie, ne-au precizat surse din conducerea PSD. La acest Congres se anunța unul dintre momentele cu tensiune maxima, din interiorul partidului. Citește și: Se agita apele in PSD: Marian Oprișan și Codrin Ștefanescu candideaza la Congres…

- Biroul Permanent Judetean al PSD Constanta, intrunit astazi la Casa de Cultura a Sindicatelor pentru a chestiuni organizatorice, au discutat si despre Congresul extraordinar al partidului, convocat de Comitetul Executiv National al PSD. In cadrul Congresului, presedintele PSD, Liviu Dragnea spunea ca…

- Intrebat, vineri, 16 februarie, la Romania TV, care este miza Congresului anunțat pentru luna martie, analistul politic Bogdan Chirieac a oferit urmatorul raspuns: "E una singura și, in opinia mea, este evidenta: intarirea puterii domnului președinte Liviu Dragnea in interiorul partidului, in vederea…

- VREA RECONFIRMARE… Liviu Dragnea anunta Congres in PSD, in luna martie. “Voi cere vot pentru mine, ca presedinte al partidului”, spune Dragnea. Un bun prilej pentru unii dintre baronii locali sa-si arate atasamentul fata de presedintele actual al partidului, cel care isi elimina fara scrupule opozantii…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a pus in mișcare planul prin care incepe mazilirea celor din echipa lui Mihai Tudose. Unul dintre oamenii care au jucat in tabara Tudose este președintele executiv al PSD, Niculae Badalau.Surse din PSD ne-au precizat ca Niculae Badalau a fost eliminat din Biroul…

- "Comitetul Executiv National va vota in plen, vineri, orice propunere de membru al Guvernului si va fi un vot politic. Acum aflu ca domnul presedinte a spus asta. Eu am spus tot timpul, raspund la orice invitatie de la presedinte pe tema profilului minstrilor”, a declarat Liviu Dragnea. Presedintele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca membrii partidului cercetati penal vor putea face parte din noul cabinet, mentionand ca PSD a decis sa si faca Guvernul si nu alte institutii, informeaza Agerpres.ro. Intrebat dupa sedinta Comitetului Executiv National daca membrii PSD care sunt…

- Comitetul Executiv National al PSD a discutat luni despre ajustarile programului de guvernare. Componenta Guvernului Dancila va fi stabilita abia vineri, in conditiile in care baronii PSD nu reusesc sa-si imparta ministerele. Liderul PSD Liviu Dragnea a promis ca nu va dezincrimina abuzul in serviciu,…

- ”In ceea ce priveste restructurarea Guvernului, cred ca deja toata lumea a fost informata si se stie decizia Comitetului Executiv (al PSD - n.r.), anume aceea ca la Iasi, la CEx, care va avea loc in perioada 29-31 ianuarie, premierul Mihai Tudose sa vina cu o propunere astfel incat sa poata sa fie…

- "Conducerea colectiva" a PSD are un sustinator surpriza la Cluj. Vezi ce spune Horea Nasra, liderul interimar al PSD Cluj Horia Nasra, singurul clujean din forul restrans de conducere al PSD - Comitetul Executiv National (CEX), a vorbit pentru ZIUA de CLUJ despre propunerea omului doi din PSD privind…

- PSD are nevoie de un Congres extraordinar, care sa urmareasca statutul partidului din viziunea membrului de partid, si nu a liderului unic, a declarat, la RFI, primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, membru PSD. El a apreciat ca in PSD exista oameni competenti si cu vizibilitate, care ar putea…

- In sedinta de luni, membrii Comitetului Executiv National ar trebui sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului si sa solicite organizarea de urgenta a unui congres extraordinar, spune europarlamentarul PSD Catalin Ivan. Ivan apreciaza, intr-o postare pe Facebook, ca reuniunea Comitetului…

- Liderii PSD se reunesc, astazi, in prima sedinta din acest an, printre subiectele care ar putea fi discutate in Comitetul Executiv National fiind restructurarea Guvernului, convocarea unui congres extraordinar si modificarea Statutului PSD. In acest context, deputatul PMP Robert Turcescu lanseaza…

- Primarul General al Capitalei sta cel mai bine in sondaje la ora actuala, așadar ea trebuie sa fie candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2019. Este concluzia la care a ajuns președintele organizației județene PSD Gorj, senatorul Florin Carciumaru.„Dorința este sa caștigam! Din sondaje,…