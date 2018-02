Pesedistul care ar fi cerut comision de 5% din contracte de 60 de milioane de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat PSD Ionel Arsene este urmarit penal intr-un nou dosar instrumentat de DNA, au anuntat, miercuri, procurorii anticoruptie. Arsene este acuzat ca ar fi cerut 5% dintr-un contract in valoare de 60 de milioane de lei. Procurorii anticoruptie noteaza ca Ionel Arsene, la data faptelor deputat…

- ​Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bacau au dispus au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectul ​ARSENE IONEL, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei si președinte al organizației județene Neamț a unui partid politic (cercetat in stare…

- Fostul deputat PSD Ionel Arsene, in prezent presedinte al CJ Neamt, a fost pus sub urmarire penala de DNA - Serviciul Teritorial Bacau, intr-un nou dosar de trafic de influenta. Potrivit unui comunicat al DNA, la data de 31 iulie 2015 suspectul Ionel Arsene, in calitate de deputat si presedinte…

- Ionel Arsene, șeful PSD Neamț și președinte al CJ, primește o noua lovitura de la procurori. Arestat pentru 30 de zile, de pe data de 30 ianuarie, DNA il acuza, acum, pe Arsene și de trafic de influența intr-un nou dosar.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial…

- Potrivit MailOnline, Bliss a inceput tranzctionarea actiunilor in 2014, insa drumul spre succes a fost unul abrupt. Cu toate ca din investitia initiala de peste 4000 de dolari pierduse aproape jumatate, britanicul nu s-a descurajat, si a continuat sa spere ca intr-o zi va da lovitura, ceea ce s-a si…

- ApaVital pune la bataie trei milioane de lei pentru servicii de paza a obiectivelor societatii, pe durata a 12 luni. Este vorba atat de sediul din Copou, cat si de statii de pompare (Pacurari, Aurora, Podul de Piatra etc.), lacuri, statii de captare, rezervoare de apa, casierii etc. din judetele Iasi…

- 34,1 milioane de euro a reusit Romania sa cheltuie in 2017 din Programul Operational Regional 2014-2020 (POR) , finantat de UE, care e in valoare de 8,25 miliarde de euro, scrie economica.net . In 2017, Bucuresti a reusit sa atraga peste 51 milioane lei, clasandu-se pe primul loc, urmat de judetele…

- In ciuda acestor sume uriașe pompate in societatea deținuta de CJA, activitatea pe Aeroportul Arad este in continuare ZERO, neexistand nici macar o cursa de linie”, sustin PSD-istii aradeni. Adrian Todor, deputat PSD Arad: „Consiliul Județean Arad, in 14 ani de administrare PDL/PNL, a reușit performanța…

- Celebrarea Centenarului Marii Uniri nu inseamna doar spectacole omagiale și comunicari științifice pe bani publici. Sau nu ar trebui sa insemne doar atat. Anul 2018 ar trebui sa fie un moment in care statul roman, oamenii cu adevarat de meserie dintre istorici, diplomații, presa, cata mai exista ea,…

- Daca la Tribunalul Bacau seful CJ Neamț nu a vrut sa faca declaratii, la Curtea de Apel Ionel Arsene a pledat in favoarea sa. Cererea de arestare a DNA a privit-o ca pe „o incercare data de Dumnezeu”. Ionel Arsene a mai sustinut ca este un om politic responsabil, nu are fapte de care sa nu fie mandru…

- Președintele Curții Constituționale, Tudor Panțîru, și-a dat demisia, au declarat pentru TIMPUL.MD surse demne de încredere din cadrul CC. Tudor Panțâru a absolvit Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova (1977). A fost avocat, membru al Asociației Avocaților…

- Surse din piața de fuziuni și achiziții citate de mirsanu.ro estimeaza in jurul a 80 – 90 milioane euro valoarea achiziției Betty Ice. Betty Ice, pe piața din 1994, afacere fondata și deținuta de omul de afaceri sucevean Vasile Armenean, a inregistrat in 2016 o cifra de afaceri de 126 de milioane de…

- Desi Romania este o tara de 20 de milioane de oameni si este una dintre cele mai puternice economii din Europa Centrala si de Est, doar trei tranzactii de peste 1 mld. euro s-au semnat pana acum in Romania. Desi anul 2017 a fost unul prolific pentru piata locala de fuziuni si achizitii, nu s-a semnat…

- Aproximativ 200 de angajati ai Apelor Romane din sapte judete marsaluiesc, marti, pe strazile orasului Bacau, nemultumiti ca au ramas fara bonuri de masa si reclamand ca grila de salarizare prin care li se majorau veniturile nu s-a pus in aplicare. Potrivit liderului de sindicat din cadrul Serviciului…

- Condamnat definitiv in 2014 la opt ani de inchisoare pentru falimentarea CFR Mesagerie, Awdi a trimis zilele trecute din Libanul natal, unde a fugit inainte de pronuntarea sentintei, o convocare de conciliere Guvernului roman. Afaceristul sustine ca statul l-a expropriat abuziv de 142 de proprietati…

- Deputatul Ioan Munteanu, liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, a anuntat marti, prin intermediul unui comunicat de presa, ca si-a depus demisia din functia de parlamentar. "Astazi, 23 ianuarie 2018, mi-am depus demisia din functia de deputat in Parlamentul Romaniei. Din pacate, din cauza unor…

- Astazi, 23 ianuarie 2018, mi-am depus demisia din funcția de deputat in Parlamentul Romaniei. Din pacate, din cauza unor probleme de sanatate, a trebuit sa iau aceasta decizie care nu a fost ușor de luat. Consider ca in cei 13 ani in care i-am reprezentat pe locuitorii din județul Neamț am reușit sa…

- Tribunalul Bacau a decis, vineri, plasarea sub control judiciar a fostul deputat PSD de Neamt Ionel Arsene, actual presedinte al Consiliului Judetean Neamt, prentru care DNA ceruse arestarea preventiva. Decizia nu este definitiva, transmite News.ro . ”Alex, Gabi, parintii mei dragi, prietenii mei iertati-ma…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 18 ianuarie 2018, a inculpatului ARSENE IONEL, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei si președinte al organizației…

- * Fostul deputat PSD Ionel Arsene, in prezent presedinte al CJ Neamt, a fost retinut de procurorii DNA pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Potrivit DNA, in cursul anului 2013, Arsene, in calitate de deputat si presedinte al organizatiei PSD Neamt, a primit de la o persoana (martor…

- Ionel Arsene, actualul presedinte al Consiliului Judetean Neamt și fost deputat PSD de Neamt, a fost retinut joi de procurorii DNA pentru 24 de ore pentru trafic de influenta. “Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in miscare a actiunii…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 18 ianuarie 2018, a inculpatului ARSENE IONEL, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei si presedinte al organizatiei…

- Presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, a fost retinut de DNA pentru o presupusa fapta de trafic de influenta. Redam in continuare comunicatul de presa al DNA: “Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in mișcare a acțiunii…

- "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 18 ianuarie 2018, a inculpatului Arsene Ionel, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei si presedinte al organizatiei…

- Fostul deputat PSD de Neamt Ionel Arsene a fost retinut joi pentru 24 de ore pentru trafic de influenta, anunta DNA, potrivit news.ro „Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand…

- "Procurorii DNA au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 18 ianuarie 2018, a inculpatului ARSENE IONEL, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei și președinte al organizației județene Neamț a unui partid politic, sub aspectul savarșirii…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 18 ianuarie 2018, a inculpatului ARSENE IONEL, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei si presedinte al…

- Fostul deputat PSD Ionel Arsene, in prezent presedinte al CJ Neamt, a fost retinut joi de procurorii DNA pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Potrivit DNA, in cursul anului 2013, Ionel Arsene, in calitate de deputat si presedinte al organizatiei PSD Neamt, a primit de…

- Președintele Consiliului Județean Neamț, fostul deputat Ionel Arsene, a fost reținut 24 de ore de procurorii DNA. Arsene este acuzat de trafic de influența. Ionel Arsene este considerat un apropiat al lui Liviu Dragnea, iar în urma cu câteva zile s-a aflat printre liderii PSD care au…

- Procurorii DNA de la Bacau l-au reținut, joi, pe Ionel Arsene, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei și președinte al organizației județene Neamț a unui partid politic, pe care il acuza de trafic de influența. Direcția arata ca in cursul anului 2013, Arsene, in calitate de deputat in Parlamentul…

- Ulterior, in noiembrie, senatorii au aprobat un proiect de lege inițiat pentru ca societați de stat sa beneficieze in insolvența de posibilitatea de scapa de datoriile bugetare prin conversia creanțelor in acțiuni. Masura a fost extinsa și la instituții publice, dar Guvernul nu o susține, deși a fost…

- Euroii s-au tot adunat la loto, insa, fara ca vreun norocos sa și-i adjudece, astfel incat, in prezent, numai potul cel mare de la jocul Joker a ajuns sa depașeasca, atenție!, 3 milioane de euro. Mai exact, s-a strans un report cumulat de 3,2 milioane de euro. Numai ca, iata!, și la 6 din 49, […] Articolul…

- ”Nu stiu daca romanii fac bani mai usor, dar cu siguranta fac mai multi“, spune Bogdan Pitigoi, fondator si presedinte al Tester Grup, referindu-se la motivul pentru care mediul de afaceri din Iasi traverseaza un moment favorabil. ”in Romania e fain si in Iasi e si mai fain“, rade el. ”Iasi este in…

- Centrul comercial a fost scos la vanzare in toamna anului trecut, pentru circa 6 milioane euro. Acțiunile firmei care opereaza mall-ul au o valoare nominala de 16 milioane lei (3,4 milioane euro). Transferul efectiv de proprietate va fi finalizat dupa plata integrala a prețului de vanzare. Inițial,…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a lui Marin Anton, fost deputat PNL și fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor, acuzat de luare de mita. In dosar este acuzat și Adrian Mihai Ionescu, fost director general adjunct al Direcției de Coordonare și Monitorizare Autostrazi din cadrul…

- UPDATE Autorul accidentului mortal este un barbat de 27 de ani, din Greceanca, care s-a urcat la volanul mașinii, un Audi cu numar de Neamț, baut și fara permis de conducere. In urma cercetarilor a reieșit ca a condus un autoturism pe DN10, in loc. Satuc, iar pe fondul neadaptarii vitezei de deplasare…

- Procurorii DNA au deferit justitiei mai multe persoane acuzate ca ar fi fraudat fonduri europene. Pe lista inculpatilor se afla patronul uneia dintre cele mai importante fabrici de paine din Moldova, un fost deputat, dar si persoane de etnie roma din judetul Iasi.

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a 3 personaje implicate intr-o lucrare de indiguire a unei zone a raului Siret in județul Neamț. Fostul deputat Dorinel Ursarescu este cel mai cunoscut din cei…

- Procurorii DNA de la Bacau l-au trimis in judecata, in libertate, pe fostul deputat Mihai Banu, aflat in stare de deținere la penitenciarul Bacau, pentru trafic de influența in forma continuata. Alaturi de acesta vor mai fi judecați in acest dosar Dorinel Ursarescu și Ion Rotaru, administratori ai unor…

- Iata comunicatul DNA: ”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: BANU MIHAI, aflat in stare de deținere, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei, pentru…

- Intr-un vot acordat de administratorii deținatorilor de obligațiuni, Moti Ben-Moshe a caștigat cu o majoritate clara in fața miliardarului Naty Saidoff. Doar doi dintre cei 15 deținatori de obligațiuni au votat pentru Saidoff. Compania deținuta de miliardarul Lev Leviev, supranumit "regele diamentelor",…

- Probabil ca nu te-ai fi gandit ca lumea ar cheltui 45 de dolari pe o sticla de apa imbutelitata, dar Krauss a gasit un public dispus sa plateasca atat. Compania lui Kauss, S'well, infiintata in 2010, a ajuns de la venituri de 2,5 milioane de dolari in 2013 la 47 de milioane de dolari in 2015 si a atins…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: VOICU MIHAI ALEXANDRU, la data faptei președinte al unei organizații județene de partid și vicepreședinte al aceleiași formațiuni politice la…

- Ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, aferenta cantitatilor utilizate in perioada 1 iulie – 30 septembrie 2017, va fi platit incepand din data de 21 decembrie, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat de presa transmis…

- ​In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 718/VIII/3 din 14 iulie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a urmatorilor inculpați: SIMIONESCU ADRIAN…

- Simionescu Adrian Constantin, fost deputat in Parlamentul Romaniei si actionar in cadrul societatii comerciale Fan Speed din Bulgaria a fost trimis in judecata pentru complicitate la evaziune fiscala li efectuare de acte de comert incompatibile cu functia detinuta.In dosar mai sunt implicati Fiscuci…

- Primaria Capitalei vrea sa majoreze capitalul social cu aproximativ 60 de milioane de euro (peste 272 de milioane de lei) de la bugetul local la 18 dintre companiile municipale, bani care ar trebui cheltuiti in noua zile lucratoare, cate mai sunt pana la finalul anului. Banii urmeaza sa fie folositi…

- "Ca sa sumarizez faptele, misiunea mea era sa fac inmultesc banii clientilor”, a declarant el. Gaglio era unul dintre cei doi manageri ai unui fond de administrare de averi elvetian denumit Hottinger & Partners. Clientii lui erau din toata lumea: oameni de afaceri din Singapore, artisti din Italia,…

- Cristian Rizea, fost deputat in Parlamentul Romaniei, a fost trimis in judecata de DNA, in martie 2016, pentru trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor, alaturi de omul de afaceri Lucian Coltea, care este cercetat pentru cumparare de influenta si spalare de bani. "In perioada…

- Zeci de reprezentanți ai autoritaților locale din Romania și Serbia s-au aratat interesați sa profite de noi portunitați de dezvoltare pe bani europeni, prin programul INTERREG IPA de cooperare transfrontaliera Romania-Serbia, sprijinit și de guvernele celor doua state. Cel de-al doilea apel de proiecte…