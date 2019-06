Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar general al PSD Codrin Ștefanescu, mesaj de ultima ora in timp ce PSD areo noua ședința fierbinte de CEX. Ștefanescu a fost indepartat din funcție dupa condamnarea lui Liviu Dragnea la inchisoare.Citește și: Liviu Pleșoianu s-a DEZLANȚUIT din cauza ochelarilor lui Gigel Știrbu:…

- PSD va avea ședința Biroului Permanent Național marți, ora 11.00, la Parlament. De la 18.00 social-democrații vor participa la intrunirea CEx. La cele doua reuniuni, PSD va analiza rezultatul obținut de formațiune la europarlamentare și calea de urmat dupa condamnarea lui Liviu Dragnea, potrivit…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat sambata, la Iași, atacurile lansate de Liviu Dragnea la adresa Uniunii Europene, afirmand ca ”daca pesediștii nu vor in UE, sa plece și sa ne lase sa ne facem treaba”. ”Exista politicieni care au venit aici sa va umileasca, aia va spun ca nu conteaza alegerile…

- Florin Citu sustine ca institutiile statului raspund doar la comanda lui presedintelui PSD Liviu Dragnea. "Dragnea, Valcov si Teodorovici au dat OUG 114 pentru a beneficia personal din manipularea pietei de capital? Imediat dupa aprobarea OUG 114 am cerut ASF, desi stiu ca este controlata…

- Un polițist și-a pierdut viața la metroul din Ciudad de Mexico, dupa ce a fost impins in fața trenului de un calator beat. Naftali Zacarias Damian și-a pierdut viața miercuri, dupa ce a fost impins in fața metroului in stația Bondojito din Ciudad de Mexico. Polițistul i-a cerut unui calator, in stare…

- Captura de droguri, dupa un accident in Brașov, in urma caruia o adolescenta a fost ranita. O masina in care se aflau doi tineri a iesit de pe sosea si a lovit un stalp. Agentii au gasit imprastiate in masina mai multe pachete suspecte, ce pareau a fi droguri, potrivit anchetatorilor. Soseaua era libera,…

- PSD are pata pusa pe romanii din Diaspora Ca PSD ține Romania in subdezvoltare, nu mai e nicio surpriza pentru nimeni, cum nu e nicio surpriza ca acest lucru a pus Romania pe primul loc in topul migrației din motive economice. Doar in 2017, primul an al guvernarii PSD-ALDE, au parasit Romania 219.327…

- Liberalii au o mare responsabilitate, aceea de a castiga alegerile inaintea PSD, a afirmat duminica presedintele PNL, Ludovic Orban, potrivit agerpres.ro."Parca tot ce a fost rau in Romania s-a strans in jurul lui Dragnea. Toate cozile de topor de prin toate localitatile (...) care nu au fost…