Pesediștii pupă steagul partidului, în genunchi. VIDEO incredibil Cateva imagini surprinse la unul dintre mitingurile PSD din Moldova arata modul cum se comporta cei aduși cu autocarele de catre partidul de guvernamant. ”Am ramas fara cuvinte ! Urmariti pana la sfarsit si concluziile le trageti voi. In ce grad de dezumanizare sunt acesti oameni si ce-i mai trist e ca si voteaza ! Doamne, n-am vazut asa ceva in viata mea. Cat i-a indobitocit pe oamenii de la tara PSDragnea !”, este comentariul Emmei Rodica Dima, cea care a publicat acest film. https://www.facebook.com/dima.emma.1/videos/1271239823030014/UzpfSTM1NjQzMTkwMTA4MjY0ODoyMzM4ODAwOTcyODQ1NzIx/?s=100003238887848&sfns=mo… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

