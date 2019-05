Pesediștii, întâmpinați cu un afiș incitant: ”toalete puplice”, ”bagnote”, ”îchideți” Inainte de sosirea lui Dragnea pentru mitingul PSD de sambata, la Galați au fost instalate, dupa un an de zile de cand Primaria a contractat achiziția și montajul a 40 de toalete modulare, 23 de toalete racordate la apa și canalizare. Una dintre unitați este situata chiar la Casa de Cultura, unde urmeaza, de la ora 11.00, sa se adune simpatizanții PSD. Deși, potrivit Primariei, acestea sunt funcționale, ușile unitaților nu se deschid, potrivit Viața Libera. Mai mult, potrivit instrucționilor de folosire, ”toaletele puplice” funcționeaza doar cu ”bagnote de 1 leu și de 5 lei”. „Unitatea acepta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

