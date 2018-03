Stiri pe aceeasi tema

- Cresa "Alba ca Zapadaldquo;, Agigea, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada determinata, a functiei contractuale temporar vacante, de asistent medical ndash; Compartiment Sanitar. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii…

- 16 cazuri de pacienti internati in sectia de Boli Infectioase doar la sfarsit de saptamana, cu rujeola. O parte sunt copii care au intrat, in spital, in contact cu alti pacienti bolnavi de rujeola, in faza dinaintea eruptiei.

- Niciunul dintre liderii PSD Gorj nu a fost prezent la inaugurarea Salii Sporturilor din Targu Jiu, care a avut loc duminica. Au lipsit presedintele Consiliului Judetean Gorj, Cosmin Popescu, prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, fost vicepresedinte al PSD, toti parlamentarii PSD ...

- Spitalul Orasenesc „Sf. Spiridon“ Mioveni, județul Argeș, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, dupa cum urmeaza: asistent medical generalist PL Sectia medicina interna asistent medical ...

- Un doctor, chirurg la un spital celebru din Capitala este cercetat penal pentru luare de mita. Procurorii Parchetului București au dispus cercetarea sub control judiciar a medicului, pentru 60 de zile.

- Un medic chirurg de la Spitalul Coltea din Bucuresti este urmarit penal si a fost plasat pentru 60 de zile sub control judiciar, el fiind acuzat ca a pretins si a primit ca mita, de la un pacient, suma de 500 de lei, "in legatura cu atributiile sale de serviciu", anunta Parchetul de pe langa Tribunalul…

- Autoritatile sunt interesate de conditiile de munca din cadrul Complexului Energetic Oltenia si de modul in care administratia companiei repecta legislatia privind protectia muncii si securitatea la locul de munca. Cosmin Popescu, presedintele Consiliului Judetean Gorj, si fost consilier in cadrul Complexului…

- Fostul presedintele sud-african Jacob Zuma va fi urmarit pentru coruptie in legatura cu un contract de achizitie de arme, in valoare de 30 miliarde de ranzi (2, 5 miliarde de dolari), la sfarsitul anilor 90, a spus procurorul-sef al statului, Shaun Abrahams, relateaza Reuters.

- Un șofer din județul Vaslui a fost impușcat in cap, joi dupa-amiaza, de catre un polițist care il oprise in trafic pentru ca era cercetat in mai multe dosare penale pe linie rutiera. La aceasta ora, victima a fost transportata la spital in stare grava. Potrivit Poliției Romane, incidentul s-a petrecut…

- Un grav accident de circulație a avut loc seara trecuta pe raza comunei Peșteana. Șoferul unui autortuism a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un cap de pod. In urma impactului puternic, barbatul a fost aruncat prin parbriz, iar acum se afla internat la spital in stare grava. Vinovat…

- Autoritatile judetene sunt de parere ca strategia energetica a tarii trebuie sa se axeze pe trei componente importante. Este vorba de hidrocentrale, energia nucleara si termocentralele pe carbune. Cosmin Popescu, presedintele Consiliului Judetean Gorj, a declarat ca a vorbit recent la Bucuresti cu secretarul…

- Un apel la 112 a anunțat vineri noaptea in jurul orei 00:30 faptul ca un incendiu a izbucnit la un fast-food din Gherla. La fața locului au fost trimise doua autospeciale de stingere cu apa și spuma din cadrul Detașamentului de pompieri Dej, precum și din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si-a schimbat miercuri, 7 martie, conducerea. Ion Prioteasa, presedintele Consiliului Judetean Dolj, a fost ales presedinte, iar Cosmin Popescu, presedintele Consiliului Judetean Gorj, a devenit vi...

- Conducerea Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Arges a inceput o ancheta administrativa dupa ce o asistenta care a intervenit in localitatea Calinesti, unde un barbat si-a injunghiat concubina, a preluat agresorul care a incercat sa se sinucida si a lasat la fata locului victima.

- Fostul politician Pantelimon Manta a spus ca Ion Calinoiu nu a invatat nimic din experienta altora. Manta crede ca Ion Calinoiu are niste nemultumiri la adresa actualului presedinte al Consiliului Judetean Gorj, Cosmin Popescu, pentru ca nu &ic...

- Un asistent medical de la Spitalul Judetean din Braila acuzat ca a violat zeci de paciente a fost condamnat definitiv la inchisoare. Curtea de Apel Galati a decis ca barbatul de 60 de ani sa ispaseasca 8 ani in inchisoare si sa plateasca daune morale in valoare de 15.000 de euro.

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, este urmarit penal de procurorii anticoruptie intr-un nou dosar, pentru inducerea in eroare a organelor judiciare, marturie mincinoasa si abuz in serviciu...

- Peste 60 de mamici din Targu Jiu au protestat astazi in Piata Prefecturii din Targu Jiu. Unele mamici au venit in piata alaturi de copii si au protestat impotriva conditiilor proaste din spitalele gorjene si in special din Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu. La protestul din Piața Prefecturii…

- Circa 60 de mamici și copii au protestat luni la Targu Jiu, cerand condiții mai bune in spitalele din Gorj. O delegație a protestatarilor a intrat pentru discuții la președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu. ...

- Gigel Capota, managerul Spitalului Județean de Urgența Targu-Jiu, a decis sa-i dea, pentru prima oara, dreptate unei candidate care a contestat felul cum s-a desfașurat proba scrisa la un concurs de ocupare a doua posturi vacante de asistent medical. Directorul a anulat astfel proba scrisa…

- Am incercat sa dezlegam misterul acestei comisii și ne-am trezit in mijlocul unei povești complicate: zile la rand, nimeni din PSD n-a știut sa ne spuna care e componența ei, cand s-a intrunit ultima oara și pe ce criterii delibereaza. Dupa mai multe zile de insistențe, am obținut dovada palpabila a…

- Deputatul PNL Gorj, Dan Valceanu a criticat astazi autoritațile județene pentru slaba implicare pe care au avut-o in gestionarea situației de la Motru, unde saptamana trecuta un copil de patru ani a murit de meningita. Valceanu i-a acuzat atat pe reprezentanții DSP Gorj, dar și pe prefectul Ciprian…

- Miercuri, 21 februarie, de la ora 17.00, in Sala de simpozioane a Castelului Karolyi, va avea loc lansarea carții „Auxiliar pentru sanitarii pricepuți, educație pentru sanatate – Voluntariat Invinctus și Milostivul Samarinean”, autori prof. Carmen Maria Dindelegan și asistent medical Ildiko Mariana…

- Aflat in arest preventiv, masura luata intr-un prim dosar deschis de DNA pe numele sau, pentur acuzatia de trafic de influenta, fostul deputat mai primeste o lovitura din partea procurorilor anticoruptie. Concret, DNA-ul anunta miercuri, intr-un comunicat, faptul ca Ionel Arsene e suspectat – in calitate…

- Primaria Municipiului Craiova organizeaza, la sediul central din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea functiie publice de executie vacante de: – inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Autorizatii in Constructii, Obtinere Avize, Taxe, ...

- Medicul Nicoleta Calutoiu ocupa functia de director al Centrului de Transfuzie Sanguina Targu Jiu. Ea a anuntat ca intentioneaza sa isi dea demisia din functie, pentru ca, de la 1 martie, va avea un salariu mai decat cel al unui asistent medical.

- Fanica Vlad, fost registrator medical in cadrul celui mai mare spital din Oltenia, a fost condamnata la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru ca a primit suma de 2.900 de euro pentru a aranja angajarea unei persoane pe un post de asistent. Sentinta data de Tribunalul Dolj nu este definitiva si…

- Fostul director al Nuclearelectrica urmarit penal pentru luare de mita Directorul Nuclearelectrica, Pompilius Budulan. Foto:Agerpres. Fostul director al companiei de stat Nuclearelectrica, Pompiliu Budulan, este urmarit penal de DNA pentru luare de mita. El a fost plasat sub control judiciar…

- Spitalul Municipal Turda organizeaza in data de 15.02.2018 ora 09:00, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi: 1 post de asistent medical PL debutant pe perioada determinata la Sectia Chirurgie Generala Read More...

- Senatorul Radu Oprea, fost prefect al judetului Prahova, a fost trimis in judecata, in ianuarie 2016, pentru evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani, dar in prezent este propus de PSD ca ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- O femeie care s-a operat de hernie a inregistrat cu smartphone-ul discutiile avute de personalul medical in timpul interventiei chirurgicale. Ethel Easter, din Texas, a inregistrat in secret procedura din curiozitate, deoarece avusese o discutie neplacuta cu doctorul ei inainte. „Cine te crezi? Trebuie…

- PSD are ca obiective pentru 2020 recastigarea primariilor Targu Jiu si Motru, a spus presedintele Consiliului Judetean Gorj, Cosmin Popescu. Cel mai probabil, in campaniile electorale din urmatorii doi ani, presedintele filialei Gor...

- Contrariați ca șeful județului Cosmin Popescu a imparțit pe criterii de apartenența politica fondurile la primarii, liberalii gorjeni i-au solicitat acestuia sa se implice serios in problemele județului și sa nu mai inchida ochii la anumite nereguli. Dan Valceanu, președintele PNL Gorj susține ca șeful…

- Un asistent medical a fost inculpat pentru 97 de crime, la doi ani dupa ce a fost condamnat la inchisoare pe viata pentru uciderea a doi pacienti. Daca ultimele acuzatii se dovedesc reale inseamna ca fostul cadru medical este cel mai prolific criminal in serie din tara.

- Concursul pentru postul de manager de la Spitalul Județean de Urgența din Targu-Jiu va fi organizat la jumatatea lunii martie. Anunțul a fost facut astazi de Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj care a precizat ca regulamentul va fi publicat in aceste zile. In prezent Spitalul Județean…

- Politistii din Blaj au identificat-o pe o femeie din oras ca banuita de comiterea furtului unei sume de bani de la o pacienta internata in spital. Intregul prejudiciu a fost recuperat. Potrivit IPJ Alba, la data de 19 ianuarie a.c., Politia Municipiul Blaj a fost sesizata de catre o femeie de 61 de…

- Nu mai puțin de 187 de dosare au fost validate pentru cele 29 de posturi scoase la concurs de conducerea Spitalului de Urgența „Elena Beldiman” Barlad. Cei mai mulți candidați, in speța 83, „se bat” pentru cele 12 joburi de la Blocul alimentar! In ultimele zile ale anului trecut, conducerea Spitalului…

- Unul dintre concurenții de la Exatlon Romania, Ionuț, s-a accidentat destul de serios, el fiind nevoit sa paraseasca spațiul de concurs pe targa. Ionuț din echipa Razboinicilor de la Exatlon Romania, show-ul transmis de Kanal D, a avut mari probleme in ediția difuzata sambata, 20 ianuarie. In urma confruntarii…

- Politistii din Galati cauta o femeie de 85 ani, care a plecat de acasa si nu a mai revenit. Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la depistarea acesteia sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta 112 sau sa anunte cea mai apropiata unitate de politie.

- O angajata a Politiei Locale Ploiesti a ajuns la spital, joi dupa-amiaza, dupa ce a fost lovita cu masina de un sofer care a pornit de pe loc in momentul in care i s-a cerut sa se legitimeze pentru ca a parcat intr-o zona unde nu avea voie sa-si lase autoturismul. Barbatul, care a fugit de la locul…

- Reprezentantii Politiei au demarat duminica, 14 ianuarie, o investigatie dupa ce trei persoane au ajuns la spital dupa ce au fost muscate de doi caini de lupta. Animalele sunt din categoria celor care trebuie declarate autoritatilor, fapt pe care proprietara sa l-ar fi facut.

- Un jandarm este urmarit penal pentru fapte de coruptie, procurorii DNA stabilind ca acesta a pretins si primit o suma mare de bani, in schimbul promisiunii ca va angaja o persoana in Jandarmerie.

- La Balanești, persoanele care beneficiaza de ajutor social nu presteaza numai in interesul comunitații, ci și al unor șmecheri din comuna, angajați ai primariei, ori amici ai primarului Ovidiu Pungan. Potrivit Legii 416/2001, persoanele care primesc venit minim garantat sunt obligate sa…

- Consiliul Județean Teleorman organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a patru funcții publice de execuție vacante. E vorba de un post de inspector grad profesional asistent, un post de inspector grad profesional superior, un post de consilier juridic și unul de consilier…

- Consiliul Judetean Gorj a predat vineri Complexului Energetic Oltenia drumul dintre Miculesti si Plostina pentru a fi modernizat in cursul acestui an. Cu o zi inainte, presedintele Consiliului Judetean Gorj, Cosmin Popescu, semnase prelua...

- Social-democrații gorjeni vor lua o decizie in ceea ce privește o posibila revenire in PSD a fostului președinte executiv, Ion Calinoiu in cadrul unei ședințe de Comitet Executiv sau de Birou Politic Județean. Anunțul a fost facut de Cosmin Popescu, vicepreședintele PSD Gorj care, insa a evitat sa iși…

- Spitalul Județean de Urgența Buzau organizeaza concurs pentru ocuparea a 17 posturi libere din structura Centrului de Sanatate Multifunctional Parscov. Este vorba despre 6 posturi asistent medical, 6 posturi asistent medical debutant și 5 posturi de ingrijitoare. Deși mai este [...] citește mai mult…

- Mai marii județului și-au facut deja planuri pentru noul an, chiar daca au trecut doar cateva zile de la intrarea in 2018. Cu toate ca se anunța un an greu pentru romani, in special ca urmare a masurilor fiscale adoptate de Executiv, politicienii, dar și autoritațile județene și locale vorbesc despre…

- Prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, a declarat ca tema organizarii unui referendum pentru dizolvarea Consiliului Local Targu Jiu este una strict politica. Reprezentantul Guvernului in teritoriu sustine ca nu trebuie sa fii specialist in politica pentru a realiza ca solicitarea venita din partea consilierului…