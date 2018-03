Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial au fost publicate deciziile Adunarii Generale ale Asociatilor societatii Five Holding SA. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 10.01.2018, la sediul social al firmei, din strada Ion Roata nr. 3, s au prezentat posesorii a 5.332 de actiuni, reprezentand 86 din…

- “Reducerea este justificata de optimizarea capitalului social al companiei.“ Sphera Group, operatorul restaurantelor KFC, Pizza Hut si Taco Bell, anunta convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA), prin care solicita aprobarea reducerii capitalului social subscris…

- In data de 15 martie, anul acesta, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea I numarul 1066 Hotararea nr. 3 a Adunarii Generale a Actionarilor SC RO ARMYSECURITY SA prin care s a decis:1. Revocarea, incepand cu data de 22 februarie 2018, din calitatea de administrator al SC RO ARMYSECURITY…

- O persoana a ramas incarcerata, dupa ce camionul in care se afla s-a rasturnat, pe Centura Brașovului, in zona podului de la Harman. Șoferul camionului a fost scos din mașina de catre alți doi conducatori auto, dupa ce aceștia au spart parbrizul. Traficul rutier pe Centura Brașovului…

- Banca Transilvania va incepe procedurile specifice finalizarii tranzactiei cu Eurobank Group in privinta achizitionarii actiunilor Bancpost, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Banca Transilvania a primit aprobarile necesare din partea Bancii Nationale a Romaniei…

- * Presedintele Comisiei de cultura a Camerei Deputatilor, Gigel Stirbu (PNL), le-a cerut, in plen, social-democratilor sa ia in calcul retragerea sprijinului politic sau demiterea ministrului Culturii, George Ivascu, anuntand ca, in caz contrar, liberalii vor initia o motiune simpla impotriva acestuia.…

- Nu au fost putini cei care au remarcat faptul ca printre miile de social democrati care au fost prezenti sambata, la Sala Palatului, la Congresul extraordinar al PSD-ului nu s-au regasit si fostii lideri social-democrati.Cautandu-se o explicatie de la Viorica Dancila in aceasta privinta, noul numar…

- Social-democratii se reunesc, sambata, in congres extraordinar, in cadrul caruia vor fi alesi presedintele executiv, vicepresedintii si secretarul general ... The post Congres extraordinar al PSD | Partidul isi alege azi noua conducere / Dragnea: Vom proteja suveranitatea prin legi, in Parlament. Defaimarea…

- Ministerul Apararii Nationale continua, prin Biroul Informare - Recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal Brasov, activitatea de recrutare a tinerilor, baieti si fete, pentru a urma cursul de formare a ofiterilor si subofiterilor in activitate pe filiera indirecta, care se desfasoara in anul…

- Social democratii aradeni vor avea la congresul de sambata 47 de delegati. Din punct de vedere numeric, delegatia este una medie, deci destul de importanta in economia votului, atat pentru vicepresedintii regionali, unde este in cursa si Mihai Fifor, cat si, mai ales, cel pentru desemnarea presedintelui…

- Organizatiile PSD au decis, in cea mai mare parte, ce reprezentanti vor trimite, pe regiuni, pentru a candida la posturile de vicepresedinti la Congresul de sambata, 10 martie. Din partea organizatiei de Bucuresti au fost inaintate doua propuneri: Gabriela Firea si Robert Negoita. "Probabil…

- In Monitorul Oficial al Romaniei au fost publicate deciziile Adunarii Generale a Asociatilor societatii Consulting amp; Construction Investments SA din data de 31.01.2018. Mihaela Saioc, care detine sase actiuni, reprezentand 60 din capitalul social, si George Cosmin Stancu, cu patru actiuni, reprezentand…

- Profitul net al Transgaz va fi in 2018 de 213,1 milioane lei, cu 58,4% mai mic fata de cel obtinut in 2017, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli al companiei pe 2018, aprobat luni in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor. Aceasta reducere poate fi pusa pe seama scaderii veniturilor reglementate,…

- Desi vremea a fost mohorata, numerosi turisti au ales sa isi petreaca weekendul in Poiana Brasov, salvamontistii avand numeroase interventii pentru turisti accidentati. Astfel, Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat, sambata, sa intervina in 12 cazuri in care turistii s-au…

- Postarita care împarte corespondenta în comuna dâmboviteana Contetesti a devenit celebra dupa ce a facut un live pe Facebook în care îi certa pe asistatii social ca nu ies la deszapezit.

- In baza cererii nr. 10655 din data de 09.02.2018 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii Cera Estival SRL. Potrivit Monitorului Oficial, sediul…

- Tulburarea linistii vecinilor, platita la a doua abatere cu minim 2.000 de lei amenda! Organizarea de petreceri cu caracter privat si utilizarea de aparatura muzicala la intensitate de natura a tulbura linistea locuitorilor, in corturi, alte amenajari sau in spatiu neacoperit, situate in perimetrul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a realizat o estimare a temperaturilor și precipitațiilor valabila pentru perioada 19 februarie – 4 martie. Sunt prognozate temperaturile maxime si minime, mediate pentru fiecare regiune a tarii si adaptate local cu modele statistice, fiind indicate perioadele…

- Banca Transilvania (TLV), cea mai valoroasa institutie de credit de la bursa, propune actionarilor o suma “in jurul a 50%” din profitul net pe 2017 sub forma de dividende, dar si actiuni gratuite, potrivit unui raspuns trimis la solicitarea ZF. “Managementul executiv BT va propune o suma…

- In Monitorul Oficial a fost publicata hotararea 1 31.01.2018 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Consulting amp; Construction Investments SA. Actionarii firmei, Mihaela Saioc, care detine sase actiuni, reprezentand 60 din capitalul social, si George Cosmin Stancu, care detine…

- Un proiect de lege aflat in dezbateri la Camera Deputatilor prevede posibilitatea ca venitul minim garantat sa fie cumulat cu banii obtinuti din munca de zilier. Potrivit legislatiei in vigoare, persoanele care beneficiaza de ajutor social nu pot cumula nici un alt gen de venit, plata ajutorului fiind…

- Remuneratia fixa bruta lunara a membrilor Directoratului Hidroelectrica va creste de la 28.428 lei la 34.083 de lei, dupa transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, potrivit unor documente ale companiei, care vor fi discutate in sedinta din 12 martie a Adunarii Generale a…

- Primarul interimar al Chișinaului vine la București pentru a face schimb de experiența cu primarul Capitalei, Gabriela Firea.Citeste si: Atentie, soferi! Se propune o NOUA schimbare a Codului Rutier: Ce amenzi ar urma sa DISPARA „Doamna primar m-a invitat la București. Sunt singura…

- „Acesta este un moment istoric pentru Posta Romana. Cei care au facut posibila aceasta investitie in Posta Romana merita toate aprecierile, atat din partea celor peste 24.000 de angajati, cat si din partea clientilor si partenerilor nostri”, a declarat Elena Petrascu, Directorul General al Postei…

- Majoritatea membrilor Biroului Permanent Județean Iași au votat, vineri, excluderea din PSD a primarului Mihai Chirica. Decizia vine dupa ce, acum trei zile, Comisia de Etica a PSD Iași a propus sancționarea acestuia pentru atacurile repetate la adresa conducerii social-democrate. Din…

- Guvernul Romaniei a adoptat joi Hotararea privind participarea statului roman la majorarea capitalului social al Postei Romane, care anunta astfel ca procedura de capitalizare cu 170 milioane lei a companiei s-a declansat. ”Vorbim despre un moment unic in istoria Postei Romane. Este prima…

- Statul pompeaza 170 de milioane de lei in Poșta Romana, societate cu 24.000 de salariați Procedura de capitalizare a Companiei Naționale Posta Romana (CNPR) s-a declansat prin adoptarea, in Guvernul Romaniei, a hotararii privind participarea statului roman la majorarea capitalului social. Este prima…

- Procedura de capitalizare a Postei Romane s-a declansat, joi, 8 februarie, prin adoptarea, in Guvernul Romaniei, a Hotararii privind participarea statului roman la majorarea capitalului social al companiei. Vorbim despre un moment unic in istoria Poștei Romane. Este prima capitalizare pe care…

- Guvernul are, joi, pe ordinea de zi, Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time care, in urma aplicarii legii salarizarii unice, nu doar ca nu au mariri salariale, dar ajung sa vina cu bani de acasa, dupa cum acuzau sindicatele. Anunțul a fost facut de ministrul…

- 50 de brasoveni care isi vor incarca maine cardurile de calatorie pe liniile RATBV vor primi intrari gratuite la Zoo Brasov. 50 de persoane se vor putea bucura in fiecare luna gratuit de imaginile si atmosfera Gradinii Zoologice Brasov. Acest lucru este posibil dupa ce RATBV SA si Gradina…

- Reuniti la data de 11 ianuarie 2018 in cvorum, la sediul social din Constanta, reprezentand impreuna 100 capitalul social, actionarii Fotbal Club Viitorul SA, Gheorghe Hagi care detine 99,90 parti sociale si Zoltan Marton Iasko acesta avand 0,10 parti sociale , au hotarat cu unanimitate de voturi "pentruldquo;,…

- In baza cererii nr. 3455 din data de 17.01.2018 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii Forasol SRL. Sediul social se afla in orasul Voluntari, judetul…

- Consiliul de Administratie al societatii Dobrogea Grup SA convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii la data de 6 martie 2018, ora 12, la sediul societatii din municipiul Constanta. In situatia in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile legale si statutare pentru…

- ArcelorMittal, cel mai mare producator de oteluri din lume, a anuntat ca la nivel de grup, se va propune o noua politica de plata a dividendelor ce va fi propusa Adunarii Generale a Actionarilor in luna mai 2018. Avand in vedere tendinta actuala de reducere a datoriilor, plata dividendele va incepe…

- Mai bine de o ora au durat dezbaterile la punctul de pe ordinea de zi privind regulamentul de parcare pe 2018, cazut deja o data de consilierii PSD la finele anului trecut. Social-democrații au anunțat prin liderul de grup Florin Bogdea ca vor vota regulamentul doar daca le vor fi acceptate…

- Societatea Chimpex SA a fost infiintata in anul 1991 si are sediul social in municipiul Constanta, Incinta Port Dana 54, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 29 ianuarie 2018, societatea are capital social subscris de 28.169.477,5 de lei integral…

- • La 8 iunie 2014, in Duminica Pogorarii Sfantului Duh, avea loc ceremonia de intronizare a Inaltpreasfințitului Parinte Varsanufie in demnitatea de Arhiepiscop al Ramnicului. Parintele Arhiepiscop s-a nascut la 24 ianuarie 1968, in București, intr-o familie creștin-ortodoxa. Parinții sai, Petre-Vasile…

- Ioan Alexandru Picu si Sever Picu, in calitate de asociati ai societatii Lawyers Club Pizza SRL, au luat o decizie importanta in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor din 20 decembrie 2017. Astfel, cei doi asociati au votat schimbarea sediului social al firmei. Decizia AGA Lawyers Club Pizza SRL din…

- Social-democratii germani au votat duminica in favoarea desfasurarii de negocieri cu cancelarul Angela Merkel pentru formarea unui nou guvern, relateaza agentia DPA.Citește și: RASTURNARE DE SITUATIE Reactia Elenei Udrea dupa ce s-a zvonit ca ar fi insarcinataCirca 600 de delegati…

- Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiuconsidera ca PSD a demonstrat, inca o data, prin demiterea celui de al doilea Guvern intr-un an de zile, ca nu poate si nu stie sa guverneze. Bogdan Gheorghiu a declarat ca prin modul in care se comporta, PSD demonstreaza ca are doar trei mari obiective, ...

- Viorica Dancila, presedintele Organizatiei de Femei a PSD si liderul europarlamentarilor social-democrati romani a fost votata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier al Romaniei, in urma retragerii sprijinului politic pentru Mihai Tudose. Președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea a declarat…

- "Guvernul este unul politic, iar partidul decide", a declarat luni ministrul Administratiei si Internelor, Carmen Dan. "Asa cum am spus si ultima data, cand am discutat despre aceasta, guvernul este un politic, asteptam decizia partidului", a spus Carmen Dan inaintea reuniunii Comitetului Executiv…

- Omul de afaceri Stefan Vuza are din nou probleme in cadrul companiilor pe care le detine in cadrul Serviciilor Comerciale Romane (SCR). SIF Moldova solicita atragerea raspunderii patrimoniale pentru administratorii Iasitex (firma din cadrul SCR) pentru ca au autorizat cumpararea unui pachet important…

- PSD Olt solicita organizarea ''de urgenta'' a Comitetului Executiv National al partidului, in contextul ultimelor evenimente, ''care au darul de a aduce grave prejudicii de imagine'' social-democratilor, se arata intr-un comunicat al organizatiei. Social-democratii…

- In Monitorul Oficial a fost publicata recent o decizie a Adunarii Generale a Actionarilor societatii International Petroleum Services SRL. SC Constructii Hidrotehnice SA, cu sediul in Iasi, reprezentata legal prin administrator loan Careja, asociat cu 80 din partile sociale, si Corneliu Dan Carligeanu,…

- Consiliul Judetean Buzau a aprobat in cadrul ședinței extraordinare de joi trecerea in administrarea Companiei Naționale de Investiții a unui teren pe care va fi construita o sala de sport pentru persoane cu dizabilitati. Aceasta va fi prima de acest gen din țara, valoarea proiectului ridicandu-se la…

- In data de 21.03.2017 s a desfasurat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Euxin SA. In aceeasi zi s a desfasurat si Adunarea Generala Extraordinara a Asociatilor societatii DDN Global SRL. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Euxin SA, intrunita in sedinta din…

- Luni, 8 ianuarie, Brigada 2 Vanatori de Munte „Sarmizegetusa” și structurile subordonate au inceput un nou an de instrucție. In cadrul activitatilor organizate la nivelul marii unitati si a unitatilor subordonate, comandantii acestora au prezentat bilantul anului de instructie anterior, dar și obiectivele…

- Societatea Maria Trading SA a fost infiintata in anul 1995 si are sediul social in municipiul Constanta, strada Mircea cel Batran nr. 86 judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 3 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 898.365 de lei…

- Anul acesta Revelionul Solidaritații, acțiunea pe care autoritațile locale o organizau pentru persoanele sarace din municipiu va avea loc doar pentru asistații de la Casa Iris. Reprezentanții Primariei au luat aceasta decizie tocmai pentru ca in anii trecuți, foarte mulți dintre cei care se inscriau…