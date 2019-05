Stiri pe aceeasi tema

- Spaniolii se pregatesc sa revina la urne pentru votarea noului Parlament. Campania electorala a inceput cu mesaje marcate de conflictul catalan, de miscarea feminista si de aparitia unei formatiuni de extrema dreapta. Mai multe aflam de la corespondentul nostru la Madrid, Felix Damian.

- *Selectionata Romaniei a fost surclasata de echipa Spaniei, cu scorul de 48-18 (31-11), miercuri, la Campionatul European de rugby Under-20 de la Coimbra (Portugalia). ''Stejareii'' au pierdut al doilea meci din competitie, dupa 7-8 cu Olanda in partida de debut. * Metz…

- NORVEGIA-SUEDIA LIVE VIDEO ONLINE EURO 2020. Ceele doua nationale au avut rezultate in oglinda in prima etapa, iar daca Suedia a castigat cu 2-1 in fata Romaniei, Norvegia a pierdut cu 1-2 in fata Spaniei. In ciuda infrangerii, norvegienii au aratat mult mai bine decat s-ar fi asteptati multi si…

- Totul s-a intamplat chiar in ziua in care Nikola Kuhn, finalist la simplu in turneul juniorilor la Roland Garros 2017 si campion la dublu in acelasi an, a implinit 19 ani. Considerat unul dintre cei mai promitatori tineri jucatori ai Spaniei, Kuhn, nascut in Austria din tata german si mama…

- Un centru pentru minori imigranți din Spania a fost atacat de 3 ori in ultima saptamana. Grupuri de localnici au intrat cu forța in internatul din orașul Castelldefels, de langa Barcelona, și i-au batut pe migranți. Corespondentul nostru, Felix Damian, are amanunte.

- Nava Maritima Hidrografica "Alexandru Catuneanu" participa, in perioada 10-25 martie, la Exercitiul multinational ARIADNE 19, organizat de Fortele Navale Elene. Nava a plecat din portul Constanta duminica, 10 martie, luand cap-compas portul Souda din Insula Creta, Grecia, unde se va integra intr-o grupare…

- Naționala de fotbal Under 21 a Romaniei va efectua un stagiu de pregatire inainte de a debuta la EURO 2019. Tricolorii lui Radoi se vor deplasa in Spania, in perioada 19-26 martie, acolo unde vor disputa și doua meciuri amicale, potrivit mediafax. Prima intalnire pe teren iberic va fi in fața…

- Peste 700 de persoane luptau duminica seara impotriva a aproximativ 50 de incendii - intre care unele ar fi de origine infractionala - in nordul Spaniei, au informat autoritatile regionale, relateaza AFP.”Patruzeci si opt de incendii sunt in continuare active la sfarsitul zilei. In cursul…