- Federatia Organizatiilor Producatorilor de Peste din Delta Dunarii (FOPPDD) doreste sa realizeze trei adaposturi pescaresti plutitoare printr-un proiect european finantat prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM). Federatia lucreaza la cererea de finantare care…

- Ambasada Suediei si cea a Danemarcei au marcat ziua protestului #sieu de 15 minute, postand pe Facebook cate un mesaj. „Daca ai 15 minute libere astazi, poti urmari raportul video de progres al proiectului centurii capitalei Stokholm, in lungime de 21 de km, din care 18 prin tuneluri”, se arata in…

- "Miercuri noaptea, in jurul orei 20,30, am fost informati telefonic despre faptul ca o ambarcatiune de pescuit, in care se aflau trei persoane, aflata la pescuit in zona 2 Mai, de la ora 14,00, nu s-a intors in port si nu poate fi contactata si imediat au fost dispuse masuri operative constand in…

- In cursul weekend-ului, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dolj – structura Segarcea, aflati pe timpul executarii unei misiuni specifice pe linia prevenirii braconajului piscicol, au depistat in flagrant, pe raza localitatii Carna, doi tineri ce foloseau la pescuit ...

- Agenția Naționala de Pescuit și Acvacultura instituie masuri de prohibiție pentru pescuit al oricaror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 11 aprilie – 09 iunie inclusiv, scrie Mediafax.In…

- Va fi realizat un drum colector, de-a lungul Centurii, intre magazinul Leroy Merlin și Piața 100. Unde? Pe terenul dezvoltatorului Sapient Imobiliare! „Ori se va expropria de la Sapient, ori terenul va fi donat de acel dezvoltator. Chiar daca acel dezvoltator va dori sa construiasca, are o limita…

- Profitand de un armistițiu neașteptat intre Turcia și Rusia, rețeaua terorista Al-Qaeda a uzurpat locul ocupat pana nu demult de extremiștii din Stat Islamic, devenind, in mod spectaculos, cel mai mare...

- Prioritațile Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in domeniile de activitate sectoriale vor fi prezentate de ministrul Petre DAEA in Comisiile de specialitate ale Parlamentului European. In intervalul 22-23 ianuarie 2019, ministrul Petre DAEA va prezenta prioritațile Președinției Romaniei…