Inmultirea numarului de dispozitive electrice de deplasare disponibile pentru inchiriere in capitala Frantei a condus la aparitia unei noi meserii: "pescarul" de trotinete, relateaza Reuters. Youva Hadjali, care lucreaza pentru serviciul de inchiriat trotinete electrice Lime, se afla vineri cocotat pe malurile Senei, la umbra Turnului Eiffel, si scotea din apa trotinete acoperite cu noroi. In pantaloni scurti, pantofi sport si hanorac, el a aruncat in apa o franghie cu carlig metalic la un capat pana a agatat o trotineta pe care a tras-o apoi la suprafata. In trei ore, el si colegii sai au recuperat…