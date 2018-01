Pescariu, la DNA. “Am aflat cat de corupt sunt”

Stiri pe aceeasi tema

- Nemultumiti de faptul ca, dupa doi ani si trei luni de la tragedia care le-a schimbat pentru totdeauna vietile, dosarul investigat de DNA, dupa moartea fiului lor, nu a fost trimis in instanta, parintii lui Bogdan Gigina s-au adresat Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Concret, mama si tatal politistului…

- Salvatorii prahoveni au intervenit la foc continuu, joi dimineata, pentru a degaja arborii doborati de vantul puternic abatut asupra orasului Sinaia. Singura veste buna este aceea ca nu au fost persoane afectate de aceste incidente. Din cate au anuntat reprezentantii ISU Prahova, majoritatea arborilor…

- S-a remarcat faptul ca, de la prima sedinta de Guvern condusa de premierul interimar Mihai Fifor, care a inceput la ora 13 la Palatul Victoria, au lipsit cativa ministri, toti din randul formatiunii social-democrate. Si anume ministrul Transporturilor, Felix Stroe, cel al Fondurilor Europene, Marius…

- Dupa o chibzuinta matura de-o noapte, pesedistii au gasit o Margaret Thatcher autohtona: Viorica Dancila, politiciana first class nascuta si crescuta in Teleorman, deci tocmai buna pentru functia de premier in era Dragnea. Europarlamentar PSD la al doilea mandat, Viorica Dancila este o doamna cumsecade…

- Petrecerea burlacilor organizata in onoarea printului Harry al Marii Britanii ar putea avea loc la Verbier, o statiune de schi exclusivista preferata de nepotii Reginei Elisabeta. Mai multi membri ai echipei de securitate a familiei regale britanice au fost vazuti la Verbier, un domeniu de lux situat…

- Astazi, 15 ianuarie, se implinesc 168 de ani de la nașterea marelui poet național Mihai Eminescu. Prilej perfect sa facem o scurta trecere in revista a ceea ce mai inseamna astazi mitul eminescian, ingaduita de criticul literar și eseistul roman contemporan Paul Cernat. Vorbim despre teoria conspirației…

- Vesti noi dinspre Parchetul General, dupa preluarea cauzei ce il vizeaza pe politistul Eugen Stan. Vineri, s-a anuntat ca procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului condus de Augustin Lazar “au dispus prin ordonanta extinderea urmaririi penale sub aspectul savarsirii…

- Seful statului a remis institutiei conduse de catre Valer Dorneanu o sesizare de neconstitutionalitate ce vizeaza Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Concret, Presedintia anunta, joi, ca este vorba despre actul normativ remis de Parlament Cotrocenilor…

- Vorbindu-le profesorilor, cercetatorilor, dar si elevilor si porfesorilor prezenti, miercuri, la un eveniment gazduit de Cotroceni, in cadrul caruia s-au decorat mai multe institutii de invatamant, seful statului a adus in discutie faptul ca, in opinia asa, “se discuta inca prea putin despre invatamant…

- Cu aceasta promisiune, Regia Autonoma de Transport Bucuresti vorbeste, nu de funie, ci de ditai odgonul corabiei in casa spanzuratului. ”RATB va creste numarul de vehicule alocate liniei de tramvai 47, asigurand o capacitate de transport sporita pe relatia Ghencea – Piata Unirii, cu patru zile inainte…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, care si-a inceput ieri prima vizita de stat in China, i-a oferit omologului sau Xi Jinping un murg din Garda Republicana franceza, o ”diplomatie a calului” inedita si un gest de prietenie fata de gazda sa, a informat palatul Elysee. ”In timpul vizitei sale la Paris,…

- Printii au fost arestati dupa ce au protestat impotriva masurilor de austeritate anuntate de autoritatile Arabiei Saudite, masuri care le-au taiat o serie de avantaje. Ei vor fi judecati pentru tulburarea ordinii publice, a confirmat ieri procurorul general al regatului. Anterior, o media legata de…

- Oficialul guvernamental a confirmat informatia care, pana in cursul dupa-amiezii de vineri, se raspandise pe surse. Si anume ca s-a prezentat la DIICOT. Florian Bodog a dat ochii cu procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitatea Organizata, ca martor in dosarul deschis la…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba desfașoara lunar exerciții pentru testarea și verificarea sistemului de inștiințare, avertizare și alarmare in situații de protecție civila. In aceasta luna, simularile incep miercuri, 3 ianuarie și vizeaza atat verificarea echipamentelor…

- Fostul campion, Viorel Soroceanu, in varsta de 63 de ani, a fost gasit mort in parcarea unui centru comercial din Iasi. Soroceanu a decis sa isi ia viata din cauza unei boli la ficat si a lasat si un bilet de adio, transmite corespondentul Mediafax.

- Un proiect national ce acopera peste 20 de judete din tara si care „creste” incet,frumos si cu impact demonstra si la Buzau. Despre acest dar minunat s-a discutat in emisiunea „INTERVIURI ALTFEL”. Coordonatoarele locale Anca LEU si Geanina LEAHU au povestit cum ideile frumoase prin contur si se transforma…

- Caz fara precedent cu care se confrunta specialistii romani. Reprezentantii Directiei Sanitar Veterinare Suceava au descoperit un porc mistret ce prezinta urme radioactive, anunta televiziunile de stiri. Animalul – care ar fi contaminat cu izotopi de Cesiu – ar fi ajuns pe un fond de vanatoare al Romsilva,…

- Fostul numar 1 in cadrul Consiliului Judetean Mehedinti a aflat, miercuri, decizia pe fond in dosarul in care a fost acuzat de coruptie. Social-democratul Adrian Duicu a fost condamnat la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare, pentru acuzatia de “folosire, in orice mod, direct sau indirect,…

- Detestat si bizar partid, acest PSD! A castigat alegerile si e fugarit si injurat prin Piete, de un an. N-am votat niciodata PSD, dar nici nu ma pot asocia cu Piata Victoriei, comparata fraudulos cu Piata Universitatii 1990. In Piata Universitatii se striga “Jos Securitatea!” si “Cu noi e Dumnezeu!”.…

- Un studiu realizat de cercetatorii britanici arata ca, in timp ce barbații in varsta și vaduvi sunt extrem de deprimați, lucrurile stau invers pentru femei. Cercetatorii au pus 12 intrebari unui eșlantion de 8000 de adulți britanici cu privire la fericire, depresie, somn, anxietate și incredere in sine.…

- Dan Tudorache este un adevarat Mos Craciun pentru Biserica Ortodoxa Romana: vrea sa aloce inca 10 milioane de lei (peste 2 milioane de euro) pentru Catedrala Mantuirii Neamului, asta dupa ce a dat BOR aceeasi suma la sfarsitul lunii trecute. Pe final de noiembrie, Primaria Sectorului 1 a dat zece milioane…

- Andrian Candu regreta refuzul Președintelui Igor Dodon de a declara zi de doliu național in Republica Moldova, in memoria Regelui Mihai al Romaniei. Despre aceasta anunța serviciul de presa al Parlamentului, citat de NOI.md ”Regret ca președintele nu a dat curs solicitarii mele de a declara zi de doliu…

- Abuzurile procurorilor, gasca denuntatorilor la comanda, procesele pierdute pe banda rulanta de DNA si informatiile legate de santajarea si parti-pris-urile judecatorilor sunt argumente beton pentru modificarea legilor Justitiei. Din pacate, legitimitatea demersului este detonata de balamucul generat…

- Aproximativ 150 de persoane au participat, joi, la un nou flashmob in fata sediului PSD din Sibiu, protestatarii fiind imbracati in negru si avand lumanari, in semn de respect pentru doliul national. Protestul mut de la Sibiu, de tipul ”sit-in”, dureaza deja de luni, fiind organizat fata de ”modificarile…

- Fostul ministru al Educatiei Ecaterina Andronescu s-a aflat luni la DNA, in legatura cu dosarul privind Baza "Cutezatorii", in care sunt implicati Dinu Pescariu si fostul secretar de stat in MEN Mihnea Costoiu. Andronescu a negat orice legatura cu acest caz, spunand ca a venit doar pentru a completa…

- Fostul ministru al Educatiei a ajuns din nou sa dea ochii cu procurorii anticoruptie, de aceasta data luni. Prezenta sa avut legatura cu ancheta in cazul bazei Cutezatorii. Mai exact, Ecaterina Andronescu a mentionat ca a dat explicatii “in dosarul cu Dinu Pescariu”. “N-am facut niciodata niciun favor…

- Salvatorii au intrat in alerta, in cursul diminetii, fiind chemati de urgenta in sectorul 2 al Capitalei, pe o strada unde la parterul unei case izbucnise un incendiu, iar un om a suferi arsuri. Pe langa pompierii care au intervenit pentru a stinge cat mai repede focul si a limita pe cat posibil pagubele,…

- HSBC, cea mai mare din Europa, dupa active, plateste 300 milioane euro pentru a inchide o investigatie a procurorilor. Banca este acuzata ca, prin subsidiara din Elvetia, si-a “ajutat” clientii, sa faca evaziune fiscala pin neplata taxelor. Unii din beneficiari sunt chiar din Romania. Cei 300 de milioane…

- La finele discutiilor avute de catre seful Guvernului cu reprezentantii sindicalistilor de la CNSLR Fratia, pe tema modificarilor aduse de asa-numita revolutie fiscala, Mihai Tudose si liderii sindicali au facut cateva scurte precizari. “Le-am propus si un acord, intre Guvern si CNSLR Fratia, in care…

- De la Inalta Curte, unde s-a prezentat pentru a fi audiata ca martor in dosarul Rovinari-Turceni, fosta sefa a PNL – principalul partid de Opozitie- l-a “diagnosticat” pe liderul social-democrat, pe fondul prezentei sale, deunazi, la DNA, si a aflarii acuzatiilor pe care i le aduc procurorii. Fosta…

- In urma publicarii rezultatelor Concursului national EUROSCOLA, editia a X-a (2017-2018), din judetul Buzau a fost un singur castigator, si anume Liceul de Arte „Margareta Sterian“, care a primit 26.60 de puncte. Astfel, Liceul de Arte s-a calificat pentru a intra in randul celor 14 castigatori care…

- Politia Romana verifica, periodic, modul in care persoanele puse sub supraveghere judiciara isi respecta obligatiile, iar in cazul incalcarii acestora, sesizeaza instanta competenta. In ultima saptamana, la nivel national, au fost dispuse masuri preventive de supraveghere judiciara fata de 179 de persoane…

- Razboiul din estul Ucrainei a facut ca Alianta Nord Atlantica sa constientizeze cu privire la lacunele sale militare si logistice. Mai multi militari, mai multe mijloace dar mai putina eficienta tactica: in fata unui eventual atac declansat de armata lui Putin, NATO are avea dificultati sa riposteze.…

- Aproximativ un elvetian din doi poseda o arma de foc, ceea ce plaseaza tara cantoanelor pe a treia pozitie in lume in domeniu, dupa SUA si Yemen. Elvetia are 3,4 milioane de pistoale si pusti, potrivit Small Arms Survey Geneva. In ciuda acestor statistici Confederatia helvetica nu a cunoscut masacre…

- Ce se intampla cu temele pentru acasa? Sunt utile sau nu? Trebuie acestea schimbate cumva? Avem nevoie de o noua abordare? La toate aceste intrebari, plus multe altele, si-a propus Ministerul Educatiei sa gaseasca raspunsuri, lansand un sondaj national. Ministerul invita cadrele didactice, parintii…

- Ambiția paranoica de a pune stapanire pe intreg sistemul și clasa politica deopotriva a cuplului Maior-Coldea ajunsese la cote atat de halucinante incat sereistii nu mai puteau face fața propriului ritm impus de racolari, scrie jurnalistul Catalin Tache, intr-un articol publicat in ziarul "National".…

- Ambitia paranoica de a pune stapanire pe intreg sistemul si clasa politica deopotriva a cuplului Maior – Coldea, caci, oricat s-ar dezice acum actualul ambasador la Washington de fostul sau adjunct, cei doi au actionat „la pachet” timp de un deceniu, ajunsese la cote atat de halucinante incat sereistii…

- Circa zece mii de oameni au fost evacuați din mai multe cladiri publice din Moscova, dupa aminințari cu bomba, relateaza tvrain.ru. Circa 3500 de oameni au fost evacuați din Teatrul Bolshoi din Moscova. La ora 19:00, in teatru ar fi trebuit sa se inceapa concertul "Ciocan și secera", dedicat Revoluției…

- Copiii nu asteapta diverse sarbatori ca sa se nasca. Exista, insa, si exceptii.Baietelul de care vorbim a venit pe lume patru zile mai tarziu decat sorocul anuntat. Ca sa se nasca de Haloween… Venirea unui copil pe lume este o mare bucurie, chiar si daca s-a nascut in noaptea de Halloween. Parintii,…

- Pe langa fostul ministru Mihnea Costoiu si afaceristul Dinu Pescariu, despre care se aflase de cateva saptamani ca sunt urmariti penal in cazul inchirierii fostei baze Cutezatorii”, mai nou DNA-ul anunta ca in cauza de fata au fost extinse cercetarile. Astfel ca se comunica faptul ca, mai nou, au intrat…

- Serficiul Fiscal de Stat din Republica Moldova informeaza ca veniturile acumulate la Bugetul public national (BPN) in cele zece luni ale anului 2017 au crescut, comparativ cu perioada similara a anului 2016, cu 18,6 %.

- stiripesurse.ro va prezinta principalele știri ale zilei, avand ca tema centrala un articol din cotidianul Național pe tema demararii de catre Ministerul de Interne a unei licitații importante in vederea achiziționarii unui numar de 2200 de ambulanțe.Național: Exact la doi ani de cand…

- O femeie de 52 de ani, din Suceava, a fost ranita de un autoturism, in timp ce traversa neregulamentar DN29, la Dumbraveni. Accidentul a avut loc aseara, iar victima a fost transportata cu ambulanța la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Mașina era condusa de un barbat de 67 de ani, din Dumbraveni.…

- Conducerea formatiunii liberale, reunita luni in sedinta, a luat unele decizii. Printre ele si aceea de a se depune, in cursul zilei urmatoare a unei motiuni simple impotriva ministrului Finantelor. Demersul il vizeaza, asadar, pe Ionut Misa si urmeaza sa fie depus de catre grupul parlamentar al PNL…

- Are si “Antena 3” moderatori tefelisti. Sambata, intre ora 14 si 15, o pedichiurista agresiva gandea cu ce nu trebuie si ii cresteau hemoroizi sub ruj. Aceasta portavoce a neantului neomarxist a spus ca “se face reclama la Catedrala Neamului”. Dupa mintea ei plasata in zona cercetata colonoscopic,…

- La invitatia Directiei Judetene pentru Cultura, prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip a participat astazi, 27 octombrie la o discutie privind importanta ocrotirii patrimoniului national, a bisericilor monument, a obiectelor de cult, comori de valoare inestimabila, mostenire pentru generatiile…

- O situatie neprevazuta le-a dat peste cap planurile mai multor soferi bucuresteni, care au venit dis de dimineata la Directia de Permise si Inmatriculari, cu gandul sa rezolve cat mai rapid ce aveau de facut. Doar ca n-au avut cum, pentru ca o problema tehnica face ca pe intreaga durata a zilei sa nu…

- Un incendiu care ar fi de origine criminala a devastat o suprafața de aproximativ 54.000 de hectare de vegetație din parcul național Chapada dos Veadeiros, din statul Goias situat in centrul Braziliei, și care marți inca nu era controlat, relateaza AFP.

- Lucratorii Secției 8 Politie Rurala Rast l-au depistat, luni, 23 octombrie, in jurul orelor 12.00, pe raza comunei Rast, județul Dolj, pe S. Nelu, de 56 de ani, din aceeasi localitate, persoana care era urmarita la nivel national din data ...

- Actualul numar 1 in cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal va continua sa conduca acest for, odata ce a castigat, fara pic de emotii – dupa cum arata rezultatul votului dat luni, in cadrul Adunarii Generale a LPF-ului – al doilea mandat consecutiv de presedinte. In cursa pentru prima functie in cadrul…