Pescari surprinși de jandarmi în timp ce pescuiau ilegal Controalele jandarmilor salajeni pe linie piscicola, desfașurate la finalul saptamanii trecute, nu au ramas fara rezultate. Sambata, in zona raului Barcau de pe raza comunei Boghis, un barbat de 64 de ani din Boghiș a fost sanctionat contraventional pentru pescuit fara permis. Totodata, acesta a fost amendat si pentru refuzul de a da relatii pentru stabilirea identitatii sale, conform Legii 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. In aceeasi zi, in zona lacului de acumulare Virsolt, un barbat de 40… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

