Pescar ucis de un rinocer în Nepal Un rinocer cu un singur corn, dintr-o specie rara, a ucis un pescar in varsta de 46 de ani in apropierea celui mai mare parc national din Nepal, conform unui anunt facut marti de politia locala, transmite DPA. Barbatul se intorcea spre casa, luni seara, de la pescuit pe un rau din Meghauli, si a fost atacat de rinocer chiar la marginea Parcului National Chitwan. Transportat de urgenta la spital la Bharatpur, barbatul de murit marti dimineata din cauza traumelor suferite. Populatia de rinoceri din Nepal este in crestere, fiind estimata la 645 indivizi. Succesul masurilor pentru conservarea acestei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un rinocer cu un singur corn, dintr-o specie rara, a ucis un pescar in varsta de 46 de ani in apropierea celui mai mare parc national din Nepal, conform unui anunt facut marti de politia locala, transmite DPA potrivit Agerpres. Barbatul se intorcea spre casa, luni seara, de la pescuit pe un…

- Desfasurarea rachetelor THAAD in Romania si cresterea activitatii navale in Marea Neagra arata ca NATO intentioneaza sa isi continue militarizarea acestui spatiu strategic, in „detrimentul” securitatii Rusiei, informeaza o analiza Global Research. Zona a devenit un punct volatil și inflamabil global,…

- Trei persoane si-au pierdut viata si trei au fost ranite intr-o coliziune intre un elicopter si un avion de mici dimensiuni, produsa duminica pe un aeroport din Nepal, nu departe de Muntele Everest, au comunicat autoritatile locale, transmite dpa. Un ...

- In țarile UE au murit 25.000 de oameni in accidente rutiere in 2018 și, deși fața de 21010 scaderea este de 21%, suntem departe de obiectivul stabilit atunci: injumatațirea numarului deceselor intr-un deceniu. Romania sta in continuare cel mai rau la raportul dintre populație și numarul celor care mor…

- Unitatea Militara 01794 aduce la cunoștința cetațenilor ca in data de 20 martie 2019, intre orele 8:00-16:00 va efectua lucrari de distrugere a munitiei in Poligonul Dealul Paiului, din municipiul Deva. Populatia este rugata sa nu intre in zona poligonului in timpul executarii acestei activitati.…

- Posibile modificari la Ordonanta de Urgenta 114 Reprezentantii Ministerului Finantelor poarta discutii cu cei ai Asociatiei Române a Bancilor pentru a analiza daca sunt necesare unele modificari la Ordonanta de Urgenta 114 privind unele masuri fiscale. Precizarea a fost facuta,…

- Este alerta in Capitala! Politia face un apel public pentru a-l identifica pe un tanar acuzat de crima. A ucis in urma cu doua luni si inca nu a fost identificat. Suspectul apare insa in imagini suprinse de camerele de supraveghere.

- Cu perseverenta si pasiune, gala de proiecții video și slide show cu specific montan, „Expeditia – Chemare in necunoscut”, organizata de Clubul de Speologie Cristal Oradea a ajuns la a XIV-a editie. In parteneriat cu Universitatea din Oradea si Centrul pentru Arii Protejate si Dezvoltare…