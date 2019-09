Stiri pe aceeasi tema

- Intervenție neobișnuita a pompierilor din Alba Iulia. Aceștia au fost solicitați pentru salvarea unui caine care a ramas blocat in schela podului feroviar de peste raul Mureș. Potrivit ISU Alba, pompierii militari din cadrul Detașamentului de pompieri Alba Iulia au fost solicitați miercuri dimineața…

- Un copil in pericol de inec a fost salvat de patru pompieri din Iași, aflați in timpul liber. Copilul a fost scos din piscina de tatal sau, iar pompierii care se antrenau pentru un concurs i-au acordat primul ajutor. Cei patru pompieri ieseni se aflau la o piscina și au salvat de la moarte un copil…

- Pompierii din Alba Iulia au intervenit, joi, pentru salvarea unui barbat care, in timp ce pescuia in Mures, in apropierea localitatii Coslariu, s-a afundat pana la brau in namolul de pe marginea apei si nu a mai putut iesi. Apelul de ajutor a fost facut chiar de pescar, prin telefonul pe care il avea…

- Pompierii din Alba Iulia intervin joi, in jurul orei 12.30, in localitatea Coșlariu, pentru extragerea unei persoane blocate in namol, in albia raului Mureș. Potrivit reprezentanților ISU Alba, pescarul a vrut sa intre in raul Mureș dar a ramas impotmolit, la mal, in noroi. Pentru salvarea acestuia…

- O locuința și anexe gospodarești, din Odobești, au fost cuprinse de flacari aseara. La fața locului au intervenit doua echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Odobești. Potrivit ISU Vrancea, incendiul, care a fost stins aproape…

- Alerta in Timiș, in aceasta dupa-amiaza. Pompierii din cadrul ISU Timiș au fost solicitați sa intervina in localitatea Periam, unde o persoana ar fi fost vazuta plutind pe raul Mureș. Din primele informații ar fi vorba de cadavrul unui barbat. La fața locului s-a deplasat un echipaj din partea Subunitații…

- Un baiețel roman, in varsta de doar șapte ani, a fost la un pas de inec in regiunea italiana Umbria, acolo unde a mers la plaja cu familia. Barca gonflabila in care se afla s-a spart și a fost la un pas de inec.

- MISIUNE EXTREMA … Zilnic intervin la incendii sau accidente, insa joi dupa-amiaza pompierii barladeni au avut parte de o misiune de salvare neobisnuita. Acestia au fost solicitati sa intervina pentru a scoate un cal, care a cazut intr-o rapa. Misiunea a avut un final fericit, dupa aproximativ o ora,…