Perversul în sutană rămâne în arest Magistratii Tribunalului Iasi au dispus prelungirea arestarii preventive pentru inca 30 de zile pe numele preotului din judetul Constanta acuzat de pornografie infantila si corupere sexuala. Gheorghe Rece mai are o sansa sa scape de inchisoare la Curtea de Apel, acolo unde poate contesta decizia. Daca nu va avea parte de clementa de la aceasta instanta, Rece va sta in inchisoare cel putin pana pe 14 octombrie. Arestat initial dupa ce a determinat o copila din Iasi s (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

