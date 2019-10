Peru: Vicepreşedinta Mercedes Araoz, numită preşedinte interimar de unii deputaţi ai opoziţiei, a demisionat Vicepresedinta peruana Mercedes Araoz a demisionat din aceasta functie, precum si din cea de presedinte interimar in care tocmai fusese numita de o parte unii dintre legislatorii opozitiei, relateaza miercuri dpa, Reuters si EFE.



"Sper ca demisia mea sa duca la organizarea de alegeri anticipate cat mai curand posibil, pentru binele tarii", a explicat Araoz marti seara pe Twitter, dupa ce luni presedintele Martin Vizcarra a dizolvat parlamentul controlat de opozitie si a convocat alegeri in ianuarie 2020, iar in reactie un grup de deputati ai opozitiei au votat in favoarea suspendarii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii australieni au nevoie de aprobarea guvernului inainte de a formula acuzatii impotriva jurnalistilor, a atras atentia luni ministrul justitiei, Christian Porter, transmite Reuters potrivit Agerpres. Prin solicitarea unei aprobari prealabile din partea ministrului justitiei se va asigura…

- O curte de justitie din Turcia a condamnat vineri la inchisoare un proeminent reprezentant al Opozitiei, fiind acuzat intre altele ca l-a insultat pe presedintele Recep Erdogan si ca a facut propaganda terorista. Canan Kaftancioglu, sefa filialei din Istanbul a Partidului Republican al Poporului,…

- Ministrul adjunct al justitiei din Slovacia, Monika Jankovska, a demisionat marti in urma presiunii din partea presedintelui si a opozitiei pentru presupusele sale contacte cu un suspect in cazul uciderii unui jurnalist de investigatii, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Uciderea in februarie…

- Donald Trump a contestat decizia unei curti de apel federale care a stabilit ca presedintele american a incalcat Constitutia prin blocarea abonarii la contul sau de Twitter a unor persoane ale caror opinii ii displac, transmite Reuters.

- Viceministrul polonez al justitiei, Lukasz Piebiak, a demisionat marti dupa ce portalul de stiri Onet.pl l-a prezentat drept initiatorul unei campanii de discreditare a magistratilor cei mai critici fata de reformele pe care guvernul conservator de la Varsovia le aplica in sistemul judiciar, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump a declarat astazi ca nimeni nu este autorizat sa discute cu Iranul in numele Statelor Unite. In acest context, l-a acuzat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca trimite "semnale amestecate" Teheranului in legatura cu posibile discutii, informeaza Reuters. "Stiu…

- Liderul opoziției din Rusia, Alexei Navalnîi, care a fost arestat din nou miercuri la Moscova, a fost duminica spitalizat în urma unei reacții alergice acute, a informat purtatoarea de cuvânt a acestuia, scrie Mediafax, citând Reuters, iar peste 1.000 de persoane au fost reținute…

- Ministerul Afacerilor Externe isi exprima convingerea ca experienta si expertiza ambasadorului Feruta vor contribui la consolidarea rolului important al AIEA la nivel international', se arata intr-un comunicat al MAE transmis AGERPRES. Si ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba,…