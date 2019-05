Peru - Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 provoacă panică în Arequipa Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 grade, inregistrat miercuri in largul marii, a provocat panica in randul locuitorilor din orasul peruan Arequipa, aflat la 1.030 kilometri sud de Lima, potrivit Institutului de Geofizica din Peru (IGP) citat de EFE. Cutremurul inregistrat la ora locala 08:47 (13:47 GMT), cu epicentrul la 64 kilometri sud-vest de Lomas, in Caraveli, s-a produs la 17 kilometri adancime in mare. Potrivit presedintelui IGP, Hernando Tavera, in declaratii acordate agentiei RPP Noticias, epicentrul s-a aflat la mare distanta de zona de coasta, insa destul de aproape de asa-numita Fosa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

