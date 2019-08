Stiri pe aceeasi tema

- Peru si Columbia au propus marti tarilor din regiunea amazoniana organizarea unei reuniuni de urgenta, pe 6 septembrie, pentru a coordona masurile destinate apararii celei mai intinse paduri tropicale de pe planeta, cuprinsa acum de incendii, informeaza AFP. Presedintele peruvian Martin Vizcarra si…

- Ivan Duque a declarat ca va prezenta o propunere privind un pact regional pentru conservarea Amazoniei la Adunarea Generala a ONU de la New York, in septembrie. Hotararea vine in urma incendiilor care afecteaza „plamanul'' planetei. In afara de Columbia si Brazilia, padurea amazoniana se intinde in…

- ''Vrem sa creem un pact de conservare intre tarile care impartasesc acest teritoriu amazonian'', a declarat seful statului in satul indigen din Isla Ronda, in extremitatea sudica a tarii, la granita cu Peru si Brazilia. 'In prezent nu avem o situatie a incendiilor comparabila cu cea din Brazilia,…

- 'Presedintele regiunii insulelor Canare a anuntat ca a izolat perimetrul', a scris luni pe Twitter serviciul de urgenta 112 al regiunii, dupa o conferinta de presa organizata in acest arhipelag spaniol din largul Oceanului Atlantic. Un responsabil al serviciului de urgenta anuntase luni ca incendiul…

- Meciul dintre selectionatele de fotbal ale statului Chile, campioana en titre, si Columbiei va fi capul de afis al sferturilor de finala ale turneului Copa America 2019, gazduit de Brazilia. Columbia a castigat toate meciurile din grupa sa, in timp ce Chile a ocupat locul al doilea in Grupa C, dupa…

- Diego Armando Maradona, fostul decar al nationalei de fotbal a Argentinei si fost selectioner al echipei nationale, a fost foarte dur la adresa jucatorilor argentinieni dupa infrangerea suferita in fata Columbiei (0-2) in meciul inaugural de la Copa America, sambata seara la Salvador (Brazilia), informeaza…

- Biroul Permanent Național al PSD intrunit miercuri, 5 iunie, in ședința, a votat mandatul delegației partidului la consultarile convocate de catre președintele Romaniei, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Președintele PSD Maramureș și vicepreședinte PSD al Regiunii de Nord-Vest, Gabriel Zetea a aratat…

- Curtea Constitutionala a ordonat ca seful statului sa promulge fara modificari legea ce stabileste dispozitiile judiciare ce deriva din acordul incheiat in noiembrie 2016 intre gherila FARC si guvernul condus de Juan Manuel Santos.Potrivit Curtii, obiectiile formulate de Duque la proiectul…