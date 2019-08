Stiri pe aceeasi tema

- ''Vrem sa creem un pact de conservare intre tarile care impartasesc acest teritoriu amazonian'', a declarat seful statului in satul indigen din Isla Ronda, in extremitatea sudica a tarii, la granita cu Peru si Brazilia. 'In prezent nu avem o situatie a incendiilor comparabila cu cea din Brazilia,…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat, duminica, ca tara sa nu are nevoie de ajutorul german, dupa ce Berlinul a anuntat cu o zi inainte ca taie fondurile pentru proiectele de sustenabilitate vizand protejarea padurii amazoniene, informeaza luni agentia Xinhua. "Brazilia nu are nevoie de…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, marți, in debutul ședinței de guvern, ca Guvernul stabilește azi data de 10 noiembrie zi a alegerilor pentru președintele Romaniei. "Vom stabili prin hotarare de Guvern data de 10 noiembrie 2019 zi a alegerilor pentru presedintele Romaniei, potrivit responsabilitatilor…

- Potrivit unei declaratii a diviziei din Irkutsk a Ministerului pentru situatii de urgenta, din 25 iunie, 96 de asezari din regiune au fost inundate - fiind afectate un numar de 10.097 de locuinte locuite de 32.798 de persoane, dintre care 7.938 copii. Centrele medicale, scolile si gradinitele…

- Curtea Constituționala va dezbate, joi, dosarul de validare a rezultatelor referendumului pe justitie, inițiat de președintele Klaus Iohannis precum și pe marginea a cinci contestații referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea și desfașurarea acestuia. Intr-una dintre contestații este…

- Doi prieteni din Cluj, alergatori si alpinisti experimentati, au decis sa porneasca o acțiune de strangere de fonduri cu activitați care ies din tipare, cu scopul de a le reda unor copii grav bolnavi copilaria, increderea in sine și pofta de viața. In perioada iunie-septembrie, acestia traverseaza inot…

- Președintele PSD Giurgiu, Niculae Badalau, a explicat ca liderii PSD nu trebuie sa se grabeasca cu organizarea Congresului, alaturandu-se astfel taberei lui Paul Stanescu, președinte executiv interimar al PSD, care ar dori un Congres organizat in toamna. In schimb, tabara Vioricai Dancila iși dorește…

- In ultimele zile o anumita parte din mass-media a tratat cu subiectivism și lipsa de profesionalism decizia Companiei Naționale de Autostrazi și Infrastructura Rutiera (CNAIR) de a inființa, la Focșani, o Direcție Regionala de Drumuri și Poduri, susține președintele CJ Vrancea, Marian Oprișan, intr-un…