Stiri pe aceeasi tema

- De mai bine de un an, cei de la Moisil, cu fonduri de la Primaria Timișoara incearca reabilitarea ultimului corp de cladire pe care il dețin pe strada Doja și care inca nu a fost reparat. O misiune aparent imposibila, avand in vedere stadiul de degradare in care a ajuns acel imobil. „Noi avem…

- "Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare acordarea unor zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant unde acestia sunt arondati, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme…

- Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii Educatei nationale a fost depusa luni, 4 martie in Camera Deputatilor. Initiatorii sai solicita, printre altele, examen medical complet pentru invatatori si profesori, la cerinta elevilor sau parintilor dar si cercetarea disciplinara a directorilor…

- Seara neagra pentru Real Madrid! Nacho, fundașul madrilenilor, crede insa ca un astfel de moment ar fi venit mai devreme sau mai tarziu. Aparatorul de 29 de ani a trimis sageți catre colegul sau, Luka Modric, dupa ce acesta acuzase lipsa randamentului „unor jucatori" dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo…

- Gigantul american Facebook a anunțat bursele de criptomonede ca va lansa anul viitor o moneda digitala pentru WhatsApp, care va avea o valoare stabilita in funcție de un coș de valute internaționale, și cu ajutorul careia utilizatorii vor putea trimite bani in lumea intreaga prin mesaje, scrie New York…

- Proiect BOMBA! Veste dura pentru aceasta categorie de romani! Recent, a fost depus la Senat un proiect important, in urma caruia acești romani ar urma sa primeasca o pensie de 2 pana la 5 ori mai mica decat in prezent.Citește AICI cine sunt cei care primesc lovitura DEVASTATOARE și cat va…

- Luka Modric (33 de ani) a intrerupt monopolul deținut de Lionel Messi și Cristiano Ronaldo și a caștigat Balonul de Aur in 2018, potrivit mediafax. Anul trecut, mijlocașul croat și-a trecut in cont al patrulea trofeu Champions League, alaturi de Real Madrid, și a avut un rol decisiv in calificarea…

- Propunerea legislativa, nr B22/2019, pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, prevede o noua categorie profesionala care ar putea fi scutita, dupa adoptarea legii, de plata impozitului pe...