- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene se apropie de final, iar tara noastra si-a indeplinit ''cu succes'' mandatul si obiectivele pe care si le-a propus. "Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene se apropie de final.…

- Presedintele Greciei, Prokopis Pavlopoulos, a acceptat oficial luni dizolvarea parlamentului tarii si convocarea de alegeri legislative anticipate, la cererea premierului Alexis Tsipras, transmite AFP. "Cer dizolvarea parlamentului si organizarea de alegeri nationale", a declarat premierul Tsipras,…

- Criza din Republica Moldova s-a accentuat dupa ce presedintele prorus a fost demis din functie si inlocuit cu premierul, un adversar politic, care a dizolvat imediat Parlamentul si a convocat alegeri legislative anticipate, relateaza AFP.

- Societatea Nationala a Lignitului Oltenia va beneficia de o compensare a datoriilor pe care le are bugetul de stat cu restantele pe care le are de primit de la Regia Autonoma de Activitati Nucleare Drobeta Turnu Severin. In plus, SNLO va fi inclusa i...

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a propus organizarea de alegeri anticipate pentru Adunarea Nationala condusa de liderul opozitiei Juan Guaido, conform BBC preluat de news.roVorbind in fata sustinatorilor la Caracas, Maduro nu a stabilit o data pentru vot, care ar urma sa aiba loc in…

- Cancelarul austriac conservator Sebastian Kurz a anuntat luni ca a propus demiterea controversatului ministru de interne de extrema dreapta din guvernul sau, Herbert Kickl, (FPOe) pentru a garanta o investigatie deplina asupra circumstantelor realizarii unei inregistrari video compromitatoare in…

- Presedintele austriac Alexander Van der Bellen a propus, duminica, organizarea in septembrie a alegerilor legislative anticipate, convocate dupa scandalul de coruptie ce a dus la demisia vicecancelarului Heinz-Christian Strache, urmata de destramarea coalitiei guvernamentale de la Viena, transmit…

- Fostul premier Dacian Ciolos, cap de lista la europarlamentare pentru Alianta 2020 USR-PLUS, a declarat ca el nu are nicio vina pentru esecul liberalilor din 2016. Totusi, Ciolos nu exclude o guvernare alaturi de PNL dupa 2020. „In anumite conditii, in care sa ne punem de acord pe anumite principii“,…