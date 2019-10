Stiri pe aceeasi tema

- Moțiunea de cenzura inițiata de PNL și intitulata „Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis urgent” a fost citita joi dimineața in plenul Parlamentului. Votul asupra documentului a fost stabilit pentru joi, 10 octombrie, desi social democratii au incercat din rasputeri sa-l programeze…

- Președintele Senatului a confirmat miercuri ca au existat discuții la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila pentru cooptarea unor miniștri din ALDE.Intrebat daca a negociat la Guvern cu Dancila ca membri ALDE sa intre in Guvern, Meleșcanu a zis: „Intr-adevar, exista o dorinta pentru…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea, fost ministru și președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților, a declarat vineri pentru STIRIPESURSE.RO ca in mod sigur Guvernul va avea caștig de cauza la Curtea Constituționala, unde a reclamat un conflict juridic de natura constituționala intre Executiv…

- Viorica Dancila nu renunta la functia de premier. "Un guvern iși inceteaza activitatea daca primul ministru iși da demisia, iar eu nu voi face asta. Nu pentru ca ma țin de scaun ci pentru ca oamenii au dat un vot in 2016, nu trebuie sa ii dezamagesc. Nici pe ei, nici pe colegii mei. Nu am cedat nici…

- Masura impozitarii pensiilor speciale nu fost inclusa in proiectul de ordonanta privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, publicat marti pe site-ul Ministerului Finantelor, pentru ca reprezinta un mecanism la care inca se lucreaza. "Eu merg mai departe. (Măsura - n. r.) nu e în ordonanţă…

- Marius Humelnicu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila, care a fost publicata vineri in Monitorul Oficial, informeaza MEDIAFAX.Citește și: Apel urgent al lui Alexandru Cumpanașu: ‘Va rog sa descifrați ce…

- Majorarea accizei la tigarete, reducerea numarului de posturi de secretari de stat in ministere, eliminarea sporului pentru conditii grele si vatamatoare, taxarea pensiilor care nu se bazeaza pe contributivitate, se numara printre masurile ce vor fi incluse intr-o Ordonanta de Guvern ce urmeaza a fi…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca tinerii inscrisi in programul de internship de la Guvern vor "da piept cu un mediu in care cei care lucreaza in aceasta zona sunt injurati zi de zi". Teodorovici a participat, miercuri, la Palatul Victoria, la lansarea oficiala a programului…