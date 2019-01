Peru: Preşedintele Martin Vizcarra doreşte să salveze anchetele anticorupţie Presedintele peruan, Martin Vizcarra, a anuntat marti intentia sa de a-l suspenda pe procurorul general care a indepartat doi procurori care anchetau asupra unor afaceri de coruptie implicand grupul brazilian de constructii Odebrecht, patru fosti sefi ai statului si pe lidera opozitiei, relateaza AFP. "Miercuri, voi merge personal la Congres pentru a prezenta un proiect de lege care declara urgenta in privinta ministerului public si care a fost aprobat marti dupa-amiaza de guvern", a declarat Martin Vizcarra intr-o alocutiune. Declaratia de urgenta conduce la suspendarea responsabililor din ministerul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

