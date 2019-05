Peru: Preşedintele Martin Vizcarra ameninţă că va dizolva parlamentul dacă acesta nu susţine reformele anticorupţie Presedintele peruan Martin Vizcarra a amenintat miercuri ca va dizolva Congresul (parlamentul) tarii, dominat de opozitie, daca acesta nu sprijina reformele anticoruptie propuse de seful statului, informeaza dpa. ''Majoritatea parlamentara a intors, inca o data, spatele cetatenilor si cauzeaza pagube pentru Peru'', a spus Vizcarra intr-o interventie transmisa de postul public de televiziune peruan. Masurile avute in vedere vizeaza, printre altele, o reforma a sistemului imunitatii parlamentare si prevenirea detinerii unor functii publice de catre persoane condamnate penal. In luna… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

