- Presedintele statului Peru, Pedro Pablo Kuczynski, a demisionat miercuri, pe fondul unor acuzatii de coruptie si a unor demersuri in Congres pentru demiterea acestuia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- "Presedintele Htin Kyaw a cerut pe 21 martie 2018 sa fie demis din functie", a anuntat presedintia intr-un scurt comunicat pe pagina de Facebook.Intelectual, fiul unui renumit poet birmanez si prieten din copilarie al lui Aung San Suu Kyi, Kyaw a devenit in aprilie 2016 primul civil in…

- Autoritatea Feroviara Romana AFER va avea un nou director general. Constantin Andronache a fost desemnat la conducerea AFER astazi, 15 martie 2018, printr un Ordin al Ministrului Transporturilor, Lucian Sova, infromeaza clubferoviar.ro. . Anterior numirii in functie, Constantin Andronache a fost sef…

- Vicepresedintele CSM, Codrut Olaru, a declarat, joi, la Ministerul Justitiei, ca motivarea avizului negativ dat de Sectia pentru Procurori a CSM privind revocarea Codrutei Kovesi este aproape gata, cel mai probabil la sfarsitul saptamanii urmand sa ajunga la Klaus Iohannis.

- Vicepresedintele social-democratilor Ionut Vulpescu a declarat, vineri, ca se teme ca exista riscul unei crize privind proiectul de partid al PSD. "Se tot vorbeste de un proiect de tara pe care sa-l lansam maine (sambata - n.r.). (...) Vedem ca zilele astea in spatiul public se vorbeste despre cine…

- BRK Financial Group anunta publicul larg asupra deciziei Monicai Ivan de a demisiona din functia de Director General Adjunct. Monica Ivan a fost alaturi de BRK din Decembrie 2016 si va ramane disponibila pentru companie in vederea asigurarii unei tranzitii cat mai usoare pentru viitorul executiv au…

- "S-a luat decizia privind organizarea de alegeri pentru presedinte executiv, secretar general, pentru ca acest post sa fie ales de Congres, si vicepresedintii", a declarat Liviu Dragnea, dupa sedinta CEx al PSD, de luni. Liderul PSD a mai anuntat ca la Congresul din data de 10 martie, incepand…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a discutat azi si cu sefa Curtii Supreme, care a facut cateva dezvaluiri foarte interesante la finalul intalnirii. Subiectul revocarii Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA a fost deschis chiar de prim-vicepresedintele Comisiei Europene, spune…

- Raportul Agentiei Nationale de Integritate (ANI) privind conflictul de interese in care s-a aflat medicul Mihai Lucan arata ca inspectorii s-au sesizat si in legatura cu faptul ca medicul „a dobandit impreuna cu familia o avere ce nu poate fi justificata”. Avocatii medicului sustin ca activitatea urologului…

- Prim vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, spune ca va cere explicatii de la toate partile implicate in legatura cu propunerea de revocare a procurorului sef al DNA. Frans Timmermans vine la Bucuresti maine si poimaine. Se va intalni cu Laura Codruta Kovesi, cu Tudorel Toader si cu alti…

- Tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii au fost publicate ASF a publicat tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii, acestea fiind mai mari cu pâna la 15,5% pentru masinile detinute de persoane fizice. Conform unui comunicat al ASF, tariful de…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA). Pentru persoane fizice tariful de referinta mediu este 756 lei, comparativ cu 692 lei conform tarifului de referinta anterior (+9%), iar pentru persoane juridice este de 1.752 lei comparativ…

- Fostul ministru al Economiei Ion Ariton a demisionat din functia de presedinte al filialei judetene a ALDE Sibiu, motivand ca "nu mai vrea" sa ocupe aceasta functie. "Am demisionat din toate functiile", a precizat miercuri Ion Ariton. Intrebat din ce motiv a demisionat, Ariton…

- Vicepresedintele american Mike Pence ar fi trebuit sa participe la o intalnire cu oficialii nord-coreeni prezenti la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, dar Coreea de Nord a anulat intrevederea in ultima clipa, a anuntat cabinetul...

- Henry Bolton, liderul UKIP, a fost revocat din funcție ca urmare a unor mesaj rasiste dat de iubita lui Jo Marney despre Meghan Markle, logodnica prințului Harry, scrie BBC News. Membrii Partidului Independenței din Marea Britanie au votat sa-l revoce din funcție pe liderul Henry Bolton dupa controversa…

- Dorin Chirtoaca a anuntat vineri - intr-o conferinta de presa - ca isi da demisia din functia de primar general al municipiului Chisinau in semn de protest si a cerut organizarea de alegeri anticipate, informeaza Radio Chisinau si Deschide.md.

- Cat va primi Halep la Nike anunta. La Cluj a purtat doar haine ale giantului american Simona Halep (2 WTA) nu are talent doar pe terenul de tenis, ci si la negocieri! Sfatuita bineinteles si de staff-ul ei, sportiva a obtinut un contract pe masura locului pe care il ocupa in clasament. Halep…

- Directorul CFR Marfa, Regionala Craiova, Dan Stana, a demisionat astazi din functie. Acesta a invocat motive personale. Stana ocupa functia de director din septembrie 2017, atunci cand a avut loc un scandal legat de numirea sa in functie.

- Directorul executiv interimar al DSP Suceava, Petru Jureschi, a demisionat din funcție, la nici trei luni de cand i-au fost delegate atributiile de conducere a instituției.Motivele invocate au fost de ordin personal. Directorul interimar nu a putut fi contactat telefonic. Prefectul de Suceava, ...

- Propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, initiata de un grup de parlamentari USR, a fost adoptata tacit luni de Camera Deputatilor, anunta Agerpres.

- Propunerea are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, in sensul prevederii exprese a obligativitatii publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a opiniei separate sau, dupa caz, a opiniei concurente,…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Dambovita, Alexandru Oprea, a demisionat din functie, dupa ce organizatia judeteana a PSD i-a retras sprijinul politic, decizia fiind luata cu 26 de voturi „pentru”, a anuntat, vineri seara, Adrian Tutuianu, presedintele PSD Dambovita. Totodata, social-democratii…

- Vicepresedintele liberal Florin Roman a anuntat, vineri, la Alba Iulia, ca va propune luni conducerii Partidului National Liberal (PNL) depunerea unei motiuni simple pe Educatie si a uneia impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "Saptamana viitoare, luni, avem sedinta de Birou Executiv…

- Presedintele Curtii Constitutionale din Republica Moldova, Tudor Pantaru, si-a depus demisia din functie miercuri, 31 ianuarie. Potrivit unui comunicat de presa emis de institutie, judecatorul a demisionat din proprie initiativa.

- Adjunctul directorului FBI Andrew McCabe, criticat de presedintele Donald Trump, a demisionat cu cateva saptamani inainte de data la care urma sa se retraga din functie, dezvaluie luni seara NBC News, citand surse la curent cu dosarul, scrie Reuters.McCabe urma sa plece din functia de la Biroul…

- Dupa dezvaluirile aparute in investigațiile din Gazeta Sporturilor, ministrul Tineretului și Sportului Marius Dunca a demisionat din funcție, anunța sursele ziarului. Astazi de la ora 11.00, are loc sedinta Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, in care va fi decisa componenta noului guvern Marius…

- "Imi anunt candidatura pentru functia de presedinte al Republicii", a declarat Sissi, intr-un discurs transmis in direct de televiziunea egipteana. Aspirantii la cea mai inalta functie in stat au termen pana pe 29 ianuarie sa-si inregistreze candidatura. Egiptul va organiza primul…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a demisionat, vineri, din functie. Anterior retragerii sprijinului politic lui Mihai Tudose, Nica s-a pozitionat de partea fostului premier, scrie Mediafax."Marius Nica a decis sa-si inainteze demisia din functia de ministru delegat pentru ...

- Google investește in Go-Jek, ”Uber-ul pentru motociclete”, inventat in Indonezia. Aceasta din urma strange de la investitori 1,2 miliarde de dolari pentru a face fața mai bine Uber și Grab, doi concurenți cu același profil, scrie Reuters . Google investește alaturi de Temasek Holdings, unul dintre cele…

- Premierul interimar, Mihai Fifor, a decis, miercuri, sa-l demita pe șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, dupa scandalul polițistului acuzat de pedofilie. Premierul interimar a semnat decizia de imputernicire, pentru o perioada de șase luni, in funcția de inspector general al Inspectoratului General…

- Nicu Dragos Orlando fusese numit in functie in septembrie 2017. Alaturi de el a demisionat si unul dintre adjunctii sai, Marius Eugen Stefan. Acesta fusese numit in functie in iulie 2015. 100 de politisti au fost audiati de sefi ca sa afle daca agentul arestat pentru pedofilie a fost protejat de colegi.…

- "Cu regret, constatam ca acest document discrimineaza in mod clar presa rusa. Aceasta este un nou atac dus impotriva Rusiei al majoritatii parlamentare. Din punctul nostru de vedere, confirmand angajamentul international privind principiul reciprocitatii, ne rezervam dreptul de a lua masuri", a declarat…

- Mihai Paraschiv a anunțat miercuri ca a demisionat din Biroul Politic al PNL Targu Jiu, ramanand simplu membru de partid și consilier local. Paraschiv a luat aceasta decizie dupa ce cu o zi inainte au fost alegeri pentru funcț...

- Un ger naprasnic si un vant taios a pus stapanire pe o treime din regiunea estica a Statelor Unite, aducand temperaturi mult sub cele normale pentru regiune, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres. Conditiile extreme sunt atribuite unui val arctic masiv care a venit dinspre Canada, dupa cum a explicat…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, joi, o atentionare pentru cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Canadei, dupa ce Ministerul Mediului local a emis alerte de temperaturi extreme pentru mai multe zone din Ontario (inclusiv Toronto), Quebec si Manitoba.

- Ministrul peruan al apararii, Jorge Nieto, a demisionat miercuri in semn de protest dupa gratierea acordata de seful statului, Pedro Pablo Kuczynski, fostului presedinte Alberto Fujimori, condamnat pentru crime impotriva umanitatii, relateaza AFP. "Da, a demisionat", a declarat pentru…

- 2017 a fost un an agitat, cu alegeri in state importante pentru ordinea internationala si cu teste pentru partidele traditionale si Europa de Est. Revista Politico a alcatuit o lista cu castigatorii si pierzatorii de pe scena politica. Castigatorii: Emmanuel Macron Tanarul si carismaticul…

- Un barbat din Canada a fost acuzat de omor calificat, dupa ce si-a ucis sotia si cele doua fiice, cu doar cateva zile inainte de Craciun. Cadavrele au fost gasite marti, in casa familiei. Crima ar fi avut loc cu doua zile inainte ca trupurile sa fie descoperite. A